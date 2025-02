Na meji zadržali Slovenko s tremi mladoletnimi otroki in onemeli od šoka

Hrvaška obmejna policija je v soboto zaradi suma tihotapljenja mamil na meji s Srbijo prijela 39-letno slovensko državljanko. Prijeli so jo na mejnem prehodu Bajakovo, potem ko so v njenem avtomobilu s slovenskimi registrskimi tablicami našli 22,7 kilograma kokaina in orožje, je danes sporočila vukovarsko-sremska policijska uprava.

Pri podrobnem pregledu vozila so v prirejenih skrivališčih našli dve pištoli Glock in 22,724 kg kokaina.

Cariniki Področne enote Službe za mobilne enote Vukovar so 15. februarja na mejnem prehodu Bajakovo izločili osebno vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je upravljala državljanka Republike Slovenije, v njem so bili trije mladoletni otroci, pišejo tuji mediji.