Na meji z Italijo od srede ta novost

Na meji z Italijo bodo od srede omogočili brezplačno testiranje na novi koronavirus za vse, ki po odloku o pogojih vstopa v Slovenijo spadajo med izjeme in lahko v državo vstopijo brez napotitve v karanteno na domu. Gre za čezmejne dnevne migrante, šolarje in dvolastnike, so sporočili na vladni spletni strani.



Te izjeme lahko vstopajo v Slovenijo, če predložijo negativni rezultat PCR-testa ali hitrega testa na koronavirus, ki ni starejši od sedmih dni od dneva odvzema brisa.



Brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi bo potekalo v bližini mejnih prehodov, in sicer v Kulturnih domovih Škofije in Kobarid ter v zabojnikih oz. šotorih na mejnih prehodih Solkan, Fernetiči in Rateče. Izvajali ga bodo od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro. Po tednu dni bodo urnik testiranja prilagodili potrebam oziroma izkazanemu interesu na posameznih točkah.



Tisti, ki se bodo udeležili testiranja, naj s seboj prinesejo izpolnjeno izjavo v slovenskem in italijanskem jeziku. Ta je dostopna na vladnem spletišču, kjer so navedena tudi natančnejša navodila o izvajanju testiranja.

