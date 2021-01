Na meji s Slovenijo izdali skoraj 9.000 karantenskih odločb

Opozorilo policije

Najnovejši odlok o pogojih vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida 19, ki je začel veljati 2. januarja 2021, je razširil nabor izjem, ki omogočajo vstop v iz rdeče države brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa PCR , na določenih mejnih prehodih pa je uvedena tudi možnost testiranja s hitrim antigenskim testom. A ob tem policija opozarja, da mora oseba ob odhodu in prihodu v Slovenijo še vedno izpolnjevati tudi kriterije iz odloka o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb, ki ji omogočajo prestopanje občinskih meja znotraj države.



Po novem je dovoljen vstop v Slovenijo brez karantene: osebam z negativnim PCR testom, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja,

testom, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državah članicah EU oziroma območja, osebam, ki izpolnjujejo eno od dvanajstih izjem iz 10. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid 19, in

osebam, ki na enem od mejnih prehodov na zunanji schengenski meji opravijo testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen. Kljub širitvi posameznih izjem glede vstopa v Slovenijo in možnosti, da oseba na določenih mejnih prehodih opravi hitri antigenski test, pa je še vedno nujno, da je oseba upravičena do uveljavljanja katere od izjem iz 1. odstavka 4. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars - cov -2.



Vsaka oseba (razen če gre za potnika v tranzitu čez ozemlje Slovenije) mora pri izstopu iz Slovenije torej uveljavljati izjemo oziroma imeti pri sebi dokazilo, s katerim lahko ob morebitni kontroli izkaže upravičenost do uveljavljanja katere od navedenih izjem, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Enako velja pri vstopu v Slovenijo (razen za osebe, ki se vračajo domov na svoje bivališče).



Samo obiskovanje trgovin, turistični izleti, smučanje oziroma izvajanje športne aktivnosti in podobno tako ne morejo biti razlogi, ki bi lahko osebam omogočali vstop v Slovenijo, saj niso navedeni niti med izjemami v odloku glede prehajanja meja niti med izjemami v odloku glede omejitev gibanja, poudarjajo na policiji. Najnovejši odlok o pogojih vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja19, ki je začel veljati 2. januarja 2021, je razširil nabor izjem, ki omogočajo vstop v iz rdeče države brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa, na določenih mejnih prehodih pa je uvedena tudi možnost testiranja s hitrimtestom. A ob tem policija opozarja, da mora oseba ob odhodu in prihodu v Slovenijo še vedno izpolnjevati tudi kriterije iz odloka o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb, ki ji omogočajo prestopanje občinskih meja znotraj države.Kljub širitvi posameznih izjem glede vstopa v Slovenijo in možnosti, da oseba na določenih mejnih prehodih opravi hitritest, pa je še vedno nujno, da je oseba upravičena do uveljavljanja katere od izjem iz 1. odstavka 4. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s-2.Vsaka oseba (razen če gre za potnika v tranzitu čez ozemlje Slovenije) mora pri izstopu iz Slovenije torej uveljavljati izjemo oziroma imeti pri sebi dokazilo, s katerim lahko ob morebitni kontroli izkaže upravičenost do uveljavljanja katere od navedenih izjem, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Enako velja pri vstopu v Slovenijo (razen za osebe, ki se vračajo domov na svoje bivališče).Samo obiskovanje trgovin, turistični izleti, smučanje oziroma izvajanje športne aktivnosti in podobno tako ne morejo biti razlogi, ki bi lahko osebam omogočali vstop v Slovenijo, saj niso navedeni niti med izjemami v odloku glede prehajanja meja niti med izjemami v odloku glede omejitev gibanja, poudarjajo na policiji.

V preteklem tednu je bilo na mejnih prehodih in kontrolnih točkah izdanih 8897 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, od tega 6719 odraslim in 2178 mladoletnim osebam. Na mejah so zavrnili vstop v državo 101 osebi, so sporočili s policije. V primerjavi s tednom poprej so izdali za 82,5 odstotka več karantenskih odločb.V soboto so se spremenili pogoji vstopa v Slovenijo zaradi obvladovanja epidemije. Vstop v državo brez odrejene karantene se omogoči tistim, ki predložijo negativni PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja, tistim, ki izpolnjujejo izjeme za vstop brez karantene, ali pa če ob vrnitvi na enega od petih mejnih prehodov s Hrvaško (Obrežje, Gruškovje, Metlika, Središče ob Dravi, Jelšane) ali na Letališču Jožeta Pučnika opravijo testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat negativen. Če je rezultat testiranja negativen, se osebi dovoli vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in v aplikaciji CovidObr opravi preklic potrdila za napotitev v karanteno na domu.Tako so na omenjenih šestih mejnih prehodih, kjer se izvaja tudi testiranje s hitrim antigenskim testom, v soboto izdali 505 potrdil za napotitev v karanteno na domu in preklicali 2360 obrazcev za napotitev v karanteno na domu. V nedeljo so izdali 447 potrdil za napotitev v karanteno in preklicali 3154 obrazcev za napotitev. Danes do 7.30 ure pa so izdali 285 potrdil za napotitev v karanteno na domu in preklicali 880 obrazcev, so še sporočili z Generalne policijske uprave.