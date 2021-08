Na meji s Hrvaško velika gneča, načakali se boste

Čeprav ni konec tedna, pa je na slovenskih cestah proti mejam ponekod povečan promet. Daljše čakalne dobe in zastoji so na številnih mejnih prehodih s Hrvaško. Na Sečovljah, Dragonji, Jelšanah, Obrežju in Gruškovju se za vstop v Slovenijo čaka več kot dve uri. Na Dragonji in Sečovljah se tudi za vstop na Hrvaško čaka več kot dve uri.Na cesti Dragonja–Sečovlje ter proti mejnima prehodoma Novokračine in Slovenska vas je spremenjena prometna ureditev Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga dva kilometra. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod. V Avstriji proti Sloveniji je kolona dolga kilometer in pol.Preden se odpravite na pot, se pozanimajte o stanju na mejnih prehodih.