Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)

V torek se je okrog 13. ure na območju Škofje Loke pripetila delovna nesreča, v kateri se je poškodoval 22-letni moški. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je med izvajanjem del na objektu padel s strehe. Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo,« je podrobnosti nesrečnega dogodka sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič.

Starše poškodovanega mladeniča je novica o sinovi nesreči močno pretresla in prestrašila, nemudoma sta ga želela videti, nista namreč vedela, kako hude so njegove poškodbe, pot do sina pa je bila dolga. Na družabnem omrežju se je medtem pojavil zapis, ki je ganil mnoge spletne uporabnike.

Oglasil se je namreč moški, ki je starša 22-letnika prepeljal iz Bosne in Hercegovine v Ljubljano. Ker se je mudilo, je s svojim avtomobilom na mejnem prehodu prehitel kolono vozil, takšnega početja pa seveda nihče od čakajočih ne odobrava, bili so celo primeri, ko so zaradi podobnih incidentov zapele pesti. A voznik črnega audija, ki je to storil na prehodu Maljevac, si je prislužil zgolj pohvale in občudovanje.

Najprej, ker se je za svoje početje opravičil, nato, ker je pojasnil, zakaj je to storil.

»Rad bi se iskreno opravičil vsem, ki so stali v koloni, in se zahvaliti tistim, ki so me spustili naprej. Vozil sem starše mladeniča, ki je v Sloveniji med delom padel s strehe. Starša v tistem trenutku nista vedela, ali bodo še kdaj videli sina,« je zapisal neznani lastnik črnega audija in dodal, da bo z 22-letnikom menda vse v redu, čeprav se je pri padcu precej polomil.

»Bog naj vas blagoslovi in nagradi, ker ste pokazali, da imate veliko srce, in da ste najprej človek,« je bil le en od več sto komentarjev pod objavo, v katerih so se spletni uporabniki zahvalili tudi za opravičilo ter poškodovanemu 22-letniku želeli hitro okrevanje.