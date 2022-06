Na mejah že kaos: čaka se tudi že več kot dve uri

Po podatkih prometnoinformacijskega centra na mejnih prehodih že nastajajo gneče. Na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane vozniki osebnih vozil čakajo do 30 minut pri vstopu v državo in izstopu iz nje. Na mejnem prehodu Dragonja je čakalna doba pri vstopu v državo več kot dve uri, na mejnem prehodu Sečovlje med eno in dve uri ter na mejnem prehodu Starod do 30 minut.

Čakalne dobe predvsem pri vstopu v državo. FOTO: Zaslonski posnetek

Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru je oviran promet. Vozila so tudi na odstavnem pasu. Nastaja zastoj v obe smeri z zamudo 10–15 minut. Zastoj je tudi na cesti Šmarje–Koper.

Pričakujte povečan promet

Vse do ponedeljka je pričakovan močno povečan promet na cestah proti Primorski in na mejnih prehodih s Hrvaško. Zastoji so možni danes proti morju in Hrvaški jutri in v nedeljo pa v obe smeri. Voznike se naproša, da vozijo s primerno varnostno razdaljo in v zastojih oblikujejo reševalni pas.

V soboto in nedeljo med 8. in 22. uro velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja skupna masa presega 7,5 tone.