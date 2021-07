Na mejah proti Hrvaški vsakodnevni večurni zastoji, to pravi policija

Ne glede na dan in uro so takšne razmere na mejnih prehodih letos vsakodnevnica. Takšno stanje na meji je bilo danes, v četrtek, ob 9.30. FOTO: Promet.si



Kaj, če tujec nima PCT-potrdila?

Promet potnikov v letošnjem letu (do 20. 7. 2021) na pomembnejših cestnih mejnih prehodih na območju PU Koper:

MP Dragonja 1,740.410

KT Sečovlje 983.184

MP Jelšane 885.176

MP Starod 834.650

MP Sočerga 313.547



V soboto bodo na šestih točkah prostovoljci razdeljevali vodo. FOTO: Agencija za varnost v prometu

V zadnjih dveh tednih na portalu promet.si , kjer objavljajo ažurne podatke o zastojih na cestah in mejnih prehodih, beremo o povečani koncentraciji vozil pri izstopu in vstopu v Slovenijo proti Hrvaški in iz nje. Ne glede na dan in čas se čaka v povprečju uro ali dve, ob koncih tedna tudi dlje. Šele proti večeru se med tednom mejni prehodi nekoliko sprostijo.Kot so nam potrdili pri PU Koper, tudi sami opažajo, da so na mejnih prehodih zastoji vse dni v tednu in ves dan. V Sloveniji so najbolj obremenjeni mejni prehodi Obrežje, Gruškovje, Dragonja, Sečovlje, Slovenska vas in Jelšane.Zakaj daljše čakalne dobe, smo vprašali tiskovno predstavnico na PU Koper. Pravi, da do gneče na mejnih prehodih prihaja zaradi več dejavnikov. Poleg vsakoletnih tradicionalnih dopustniških migracij so po njenih besedah letos še dodatna posebnost obvezno preverjanje listin tako pri vstopu kot tudi izstopu države ter obvezen nadzor potrdil PCT za vsakega potnika ob vstopu v državo.Prav tako redno in dosledno osebne dokumente in potrebna potrdila preverjajo tudi hrvaški policisti za vstop na Hrvaško, je povedala Leskovčeva.Dodatno prihaja do podaljšanja čakanja na meji tudi zato, ker potniki nimajo pripravljenih nekaterih dokumentov in potrdil PCT.Če potnik nima PCT-potrdila, mu mora policist vročiti izjavo o napotitvi v karanteno, s tem pa se ponovno podaljša obravnavani čas na meji. Samo pretekli konec tedna so slovenski policisti vročili 1.300 izjav, s čimer so neodgovorni potniki dodatno ustvarjali zastoje na mejnim prehodih.Če tujec, ki vstopa v Slovenijo, nima obveznega PCT-pogoja, lahko kljub temu brez ustavljanja prečka našo državo. Če pa brez tega pogoja vstopi v Slovenijo, mu policisti vstopa v državo ne dovolijo.Promotorji prometne varnosti Agencije za varnost prometa bodo v soboto med 10. in 18. uro na šestih lokacijah avtocestnih počivališč razdeljevali vodo in preventivno gradivo za večjo varnost na naših cestah. Čeprav se je treba na pot pripraviti tudi z zadostno količino vode, pa potniki nanjo včasih kar pozabijo, saj morda niti ne razmišljajo, da jih bo na poti ujel nepričakovani zastoj.Plastenke vode bodo jutri med potniki razdeljevali na naslednjih točkah:• Torovo, smer Ljubljana• Barje, smer Dolenjska• Barje, smer Primorska• Lukovica, smer Štajerska• Lukovica, smer Ljubljana• Podsmreka, smer Ljubljana