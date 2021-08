Na mejah potrebna potrpežljivost, gneča na manjših in večjih prehodih (FOTO)

Mejni prehod Kaštel (hrvaška stran - čakanje na vstop v Slovenijo). FOTO: Hak

Mejni prehod Bregana (hrvaška stran - čakanje na vstop v Slovenijo). FOTO: Hak

Štajerska avtocesta. FOTO: Dars

Na mejnih prehodih s Hrvaško je vedno daljša čakalna doba. Kot običajno v poletnem času, se gneča v nedeljo do večera še stopnjuje. Tako je za vstop v Slovenijo treba povsod čakati, najmanj eno uro in največ štiri ure.Na mejnih prehodih Dragonja , Sečovlje, Metlika, Starod in Obrežje je čakalna doba za osebna vozila več kot dve uri. Eno uro čakajo na mejnih prehodih Bistrica ob Sotli, Brezovica pri Gradinu, Jelšane, Slovenska vas, Sočerga.Štiri ure čakalne dobe je na Gruškovju, pol ure pa osebna vozila čakajo za vstop v Slovenjo na mejnih prehodih Dobovec, Rogatec, Petrina.Torej tako večji kot manjši mednarodni prehodi so oblegani iz strani Hrvaške. Je pa čakalna doba tudi za izstop iz Slovenije na Sečovljah, v Petrini, Gruškovju, Dobovcu (po 30 minut), okoli ene ure pa na Dragonji ter Jelšanah.Zatorej, če se odpravljate na pot, vzemite s sabo dovolj tekočine in kakšen prigrizek.Zaenkrat pa je bolj ali manj mirno na avtocestah, promet je sicer zgoščen na primorski avtocesti in v okolici Ljubljane, a ni zastojev. Čakajo le vozila pred mejnim prehodom Karavanke na gorenjski avtocesti za vstop v Avstrijo. Kolona je dolga približno pet kilometrov. Tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Celje vzhod je povečan promet z zastojem v dolžini enega kilometra.