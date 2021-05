Na meji s Hrvaško gneča, najhuje še prihaja

Mejni prehod Gruškovje. FOTO: Dars

Zaradi praznika v Nemčiji, Avstriji in Švici ter začetka počitnic v delu Nemčije pričakujemo povečan promet iz smeri Avstrije proti mejnim prehodom s Hrvaško, poroča prometnoinformacijski center in dodaja, da bo gneča verjetno že v četrtek. Gneča na mejnih prehodih s Hrvaško pa se je začela že danes popoldne.Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je malo po 22. uri kolona dolga dva kilometra, čakalna doba za osebna vozila za izstop iz Slovenije je do ene ure, prav tako za tovorna vozila, ki pa za vstop v Slovenijo čakajo celo do dve utri. Popoldne so vozniki tovornjakov za vstop v Slovenijo čakali okoli tri ure.Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je kolona tovornih vozil proti Hrvaški dolga kilometer, za vstop v Slovenijo čakajo uro do dve. Osebna vozila na tem mejnem prehodu za vstop na Hrvaško čakajo do 60 minut.Čakalna doba je še na mejnih prehodih Metlika, Slovenska vas in Zavrč, kjer vozniki osebnih vozil za izstop iz države čakajo približno tri četrt ure.