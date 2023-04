Učitelj elitne ljubljanske gimnazije na maturantskem plesu njuhal kokain in telebnil po tleh

Sezona maturantskih plesov in s tem povezanih preglavic se je začela. Običajno poročamo o visokih stroških tega nepozabnega družabnega dogodka, a tokrat je dijakom in njihovim staršem šov začinil eden od učiteljev, ki se je na maturantski zabavi na Gospodarskem razstavišču zabaval bolj, kot bi se smel. S svojim neprimernim vedenjem je mnogim dijakom Gimnazije Bežigrad malodane uničil ta pomembni večer.

»Pošiljam vam posnetke dogajanja na maturantskem plesu Gimnazije Bežigrad na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na enem od posnetkov lahko vidite učitelja, ki v sanitarijah uživa kokain, na drugem pa je močno vinjeni in zadrogirani profesor padel po plesišču. Zgodba je še kompleksnejša in nismo vsega posneli. Še marsikaj drugega se je zgodilo ...,« je zapisano v sporočilu, ki smo ga prejeli v uredništvo.

Posnetke smo si ogledali, a jih zaradi varovanja osebnih podatkov ne bomo izpostavili. Prav tako ne imena učitelja.

Sledilo je še eno anonimno sporočilo s hudimi obtožbami istega učitelja: »Gostujoči profesor na Gimnaziji Bežigrad se je napil in na maturantskem plesu nadlegoval dijakinje in se pretepal, dokler ga niso krvavega odvlekli ven.«

Ravnateljica bežigrajske gimnazije Alenka Budihna nam je potrdila, da so z zadevo seznanjeni in da so vse obtožbe resnične. Gostujoči učitelj je dal četrti dan po incidentu odpoved.

Učitelj je dal odpoved

»V petek smo imeli maturantski ples, nato pa so do mene v ponedeljek začele prihajati ta obvestila in govorice. Povedali so mi jih razredniki četrtošolcev, ki so imeli tisti dan pouk z dijaki. Takoj sem poklicala delavca na pogovor, mu predstavila situacijo in že v torek ni več učil,« nam je dejala Budihnova.

Iz več virov je bila ravnateljica seznanjena z obtožbami o napadu, uživanju kokaina in tudi o tem, da je bil »zelo zelo pijan«, tako da ni imela razlogov za dvom. Dodaja pa, da do incidentov ni prišlo na uradnem delu maturantskega plesa, temveč na t. i. after partyju, ki je običajno namenjeno zabavi dijakov, ne pa učiteljem in njihovim staršem.

Kako so ukrepali?

Na Gimnaziji Bežigrad je učitelj delal prek pogodbe od oktobra lani, vse do maturantskega plesa pa po besedah ravnateljice ni z ničimer nakazoval, da bi lahko privedlo do takšnega ekscesnega vedenja.

Na tem zrelostnem izpitu za prestop v odgovorne odrasle je tako uspešno pogrnil učitelj, medtem ko so učitelji skušali pogasiti požar s hitrim ukrepanjem.

»Poskrbeli smo za to, da so bili o dogodku obveščeni vsi četrtošolci naše gimnazije. S predstavnikom dijaške organizacije smo se strinjali, da se tudi učiteljem predstavi, kaj se je zgodilo, da se prizadetim dijakom ponudi pomoč z obiskom svetovalne službe in da o vsem na kratko obvestimo starše.«

O tem, ali so policijo obvestili o domnevnem nadlegovanju dijakinj, Budihnova pravi, da mora to storiti posameznik, medtem ko mu šola lahko stoji ob strani.

Pred dijaki je v naslednjih dnevih nova zrelostna preizkušnja, saj se jim po prvomajskih počitnicah, 4. maja, začnejo maturitetni izpiti. Vsem ob tem želimo veliko sreče in znanja!

V sobotni tiskani izdaji Slovenskih novic pa več o stroških staršev za maturantski ples.