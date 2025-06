Na mariborskem sodišču uslužbencu izplačali za 3700 evrov previsoko plačo

Računsko sodišče Republike Slovenije je v revizijskem poročilu za leto 2023 razkrilo številne kršitve in pomanjkljivosti v poslovanju Okrožnega sodišča v Mariboru. Revizija je bila usmerjena v preverjanje pravilnosti poslovanja tega sodnega organa, pri čemer je nadzorni organ izrekel mnenje s pridržkom – kar pomeni, da so bile ugotovljene nepravilnosti, ki pomembno vplivajo na zakonitost in pravilnost poslovanja.

Previsoke plače in napačni dodatki

Ena izmed najbolj očitnih ugotovitev se nanaša na nepravilno določeno plačo enemu od javnih uslužbencev, kar je privedlo do preveč izplačane bruto plače v višini 3.700 evrov. Poleg tega je trem uslužbenkam sodišče za iste naloge izplačalo dvojno plačilo – tako za povečan obseg dela kot za delo preko polnega delovnega časa, kar je skupno znašalo 462 evrov.

Dodatek za stalno pripravljenost je bil neupravičeno izplačan sodnemu osebju, čeprav so v tistem času opravljali redno delo. Štirim javnim uslužbenkam pa je sodišče izplačalo prenizek dodatek za delovno dobo, skupno v višini 213 evrov. Računsko sodišče je tudi izpostavilo, da aktivnosti sodnikov, opravljene v času dežurne pripravljenosti, niso bile pravilno opredeljene kot aktivno delo.

Zamude, izpusti in kršitve pri povračilih

Revizorji so ugotovili še, da ena javna uslužbenka sploh ni prejela sklepa o plačilu za povečan obseg dela, osem drugih pa ga je prejelo prepozno. Poleg tega sodišče ni povrnilo stroškov prevoza za dodatne prihode na delo eni uslužbenki in štirim funkcionarjem, petim osebam pa ni izplačalo dodatnega regresa za prehrano.

Nepravilnosti pri javnih naročilih in pogodbah

Sodišče je bilo ošvrknjeno tudi zaradi številnih kršitev pri izvajanju javnih naročil. Tako je za storitve stacionarne telefonije v višini 57.220 evrov pogodbo sklenilo brez izvedbe postopka oddaje javnega naročila. Prav tako je preseglo dopustno povišanje cen v pogodbi za vzdrževanje programske opreme in uporabilo neustrezen indeks cen.

Med administrativnimi nepravilnostmi izstopa dejstvo, da pogodba ni bila objavljena na portalu javnih naročil, v dveh primerih pa tudi manjkajo podatki o naročilu. Poleg tega neizbrani ponudniki niso bili pisno obveščeni o izboru, pogodba pa ni vsebovala protikorupcijske klavzule, kar je dodatno vzbudilo pomisleke o transparentnosti in zakonitosti postopkov.

Priporočila namesto sankcij

Kljub številnim nepravilnostim Računsko sodišče ni zahtevalo odzivnega poročila Okrožnega sodišča v Mariboru. Kot so pojasnili, je sodišče že med revizijskim postopkom uvedlo popravljalne ukrepe za odpravo večine razkritih pomanjkljivosti. Računsko sodišče je kljub temu podalo priporočila za nadaljnje izboljšanje poslovanja, posebej pa opozorilo na nejasnosti glede opredelitve in plačila za nujna procesna dejanja sodnega osebja izven rednega delovnega časa.