Na ljubljanskih ulicah možje v zelenem: dobrih tristo tisočakov za nove uniforme

V Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice d. o. o. (LPT) so sprva zamenjali celotno grafično podobo, zdaj pa so se lotili še menjave delovnih oblačil za svoje sodelavce. Zaposleni, ki izvajajo nadzor na območju časovno omejenega parkiranja, so svoja delovna oblačila v modrih barvah zamenjali z novimi v svetlo zeleno-črni barvi.

Na Mestni občini Ljubljana (MOL) so za uniformo 107 sodelavcev, ki jim po naravi dela pripada delovna obleka in osebna varovalna oprema, plačali 309.105 evrov brez DDV. Ponudnik delovnih oblačil in varovalne opreme je podjetje BMC d.o.o. iz Komende, ki je bil izbran v psotopku javnega naročanja. »Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma za obdobje 48 mescev znaša 309.105 evrov brez DDV. Delovna oblačila in osebna varovalna oprema se bodo naročala postopoma in po potrebi, glede na izrabljenost,« so nam odgovorili z Mola.

Podjetje BMC d.o.o. se ukvarja z zastopstvom in prodajo delovnih oblačil in obutvijo, pri njih pa je MOL naročil nove uniforme za sodelavce.

V sklopu novih delovnih oblačil in osebne varovalne opreme so tako zaposleni dobili delovne hlače, delovne majice, delovne flise, zimsko bundo, letne čevlje in po potrebi zimske čevlje, zimske in letne nogavice, letne in zimske kape in po potrebi dežno obleko.

Zaradi uvedbe nove celostne grafične podobe podjetja bodo na vsa službena vozila in delovne stroje nameščeni tudi novi logotipi podjetja.