Na ljubljanskih srednjih šolah plače in nadure kar po domače

Računsko sodišče je trem ljubljanskim srednjim šolam izreklo mnenje s pridržkom zaradi več ugotovljenih nepravilnosti, med drugim pri izplačevanju plač in obračunu nadur. Po poročanju STA gre za srednjo gradbeno, geodetsko, okoljevarstveno šolo in strokovno gimnazijo, srednjo trgovsko in aranžersko šolo ter elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in gimnazijo.

V vseh treh je Računsko sodišče revidiralo pravilnost določanja in izplačevanja plač v obdobju od 1. septembra do 31. decembra 2023. Vse tri šole morajo sodišču predložiti odzivno poročilo, so sporočili z računskega sodišča.

Povečana učna obveznost

Na srednji gradbeni, geodetski, okoljevarstveni šoli in strokovni gimnaziji Ljubljana so javnim uslužbencem nepravilno določili osnovne plače, pri obračunavanju in izplačevanju povečane tedenske učne obveznosti niso upoštevali dejansko opravljenih ur povečane učne obveznosti, v določenih primerih pa tudi ne pravih faktorjev za obračun.

Dodali so, da je šola nekatere naloge neutemeljeno opredelila kot povečano učno obveznost in izplačala delovno uspešnost iz tega naslova v nasprotju s predpisi. V aktu o sistemizaciji ni določila vseh delovnih mest, potrebnih za izvajanje nalog, v pogodbah o zaposlitvi pa ni opredelila vseh delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci opravljali delo, ter plačnih razredov za vsako od njih, so navedli.

Na srednji trgovski in aranžerski šoli so nadurno delo učiteljem odredili v nasprotju s predpisi, poleg tega za šolsko leto 2023/24 niso določili potrebnega števila javnih uslužbencev na posameznih delovnih mestih, v pogodbah o zaposlitvi pa niso opredelili vseh delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci opravljali delo, ter pripadajočih plačnih razredov. Nepravilnosti so ugotovili tudi pri določanju števila ur povečane tedenske učne obveznosti ter pri obračunu in izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečane tedenske učne obveznosti in povečanega obsega dela.

Na elektrotehniško-računalniški strokovni šoli in gimnaziji Ljubljana so v nasprotju s predpisi obračunali in izplačali za 43.382 evrov delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, pomočnici ravnatelja določili previsoko osnovno plačo, pomočnicama ravnatelja v nasprotju s predpisi določali tudi izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečane učne obveznosti.

Poleg tega je šola štirim javnim uslužbencem določila več ur povečane tedenske učne obveznosti, kot dopušča zakon. Šola tudi ni določila potrebnega števila javnih uslužbencev za opravljanje nalog na posameznih delovnih mestih, z javno uslužbenko pa kljub spremembi vrste dela niso sklenili nove pogodbe o zaposlitvi, so še navedli v sporočilu za javnost.