Na Ljubljanskem barju so zavrteli čas nazaj (FOTO)

Na zadnjo avgustovsko nedeljo je TD Krim na hipodromu v Vrbljenah že petič zapovrstjo organiziralo prireditev Kmečki praznik pod Krimom, ki se je začel s povorko, v kateri so sodelovali konjenica z zastavami, Godba na pihala Dobrova, kočija z gosti ter kosci in grabljice s harmonikarjem in gospodinjami, ki so nosile malico.

Najprej nabrusiti

Sledili so vozovi, in sicer kot prvi prevoz nevestine bale po starem običaju, konjska kosilnica s konji, obračalnik sena na vile s konji, voz s senom in leso ter sončne grablje s traktorjem. Povorka se je nadaljevala s traktorji, sledil je blagoslov vseh prisotnih traktorjev, ki ga je opravil domači župnik Aco Jerant. Prireditve se je udeležil tudi župan Občine Ig Zlatko Usenik. »Do zdaj smo vsako leto prikazali mlatenje in spravilo žita, luščenje fižola in koruze, letos smo se odločili, da prikažemo še druga kmečka opravila, in sicer košnjo in spravilo sena na različne načine, od ročnega do strojnega,« je povedala Darja Modic iz TD Krim, ki je prepletala niti nedeljskega dogodka.

Prevoz nevestine bale po starem običaju

Kosci so pokazali košnjo po starem.

5. Kmečki praznik so organizirali.

»Še preden so se kosci lotili dela, je bilo treba kose dobro nabrusiti,« dodaja Modičeva. »S klepanjem so rezilo kose tanjšali, da je bilo rezilo tanko kot list papirja. Kosa je bila sklepana, ko rezilo ni bilo več togo in se je lahko zvilo, kar so ugotavljali s pritiskom nohta na rezilo kose. Ko so kosci pokosili travo, je bilo treba redi trave raztrositi, da se je trava sušila. Za to so poskrbele grabljice, temu je sledilo tudi obračanje, da se je trava enakomerno posušila in je bila pripravljena za nakladanje na voz, kar je lahko trajalo tudi več dni.«

Ko je bila še rosa

Kmečka opravila se v današnjih časih zelo razlikujejo od tistih nekoč, ko se je na barjanskih travnikih kosilo zgodaj zjutraj, ko je bila še rosa. Mokra trava se je namreč rajši rezala oziroma kosila. Praviloma so kosci kosili drug za drugim, v diagonali. Na čelu je bil običajno gospodar, ki je vedel, kje so meje njegove parcele, za njim pa so se razvrstili preostali kosci. Po ročni košnji so izumili kosilnico z grebenom, ki so jo vlekli konji. Na kosilnici je sedel kmet, greben pa je kosil travo, kar je olajšalo delo kmetom. Seveda je to prišlo v poštev po ravninskih delih, po hribovitih travnikih pa ni bilo izvedljivo.

Za njimi so prišle na vrsto grabljice.

S traktorji so si precej olajšali košnjo.

Na čelu je bil običajno gospodar, ki je vedel, kje so meje njegove parcele.

»Kosilnice, ki so bile pred več deset leti še velika novost, so zdaj nadomestili novi stroji,« poudarja Darja Modic. »In prav je tako, kot je prav, da se ne pozabi, kako se je včasih pripravljala krma oziroma seno in koliko truda je bilo vanj vloženega. Vendar pa je bilo potrebnega še veliko ročnega dela, saj je bilo treba seno tako obračati, zgrabljati in nakladati na voz.«

Grablje kot sonce

Ko je rosa iz pokošene trave, ki je bila v redih, izhlapela oziroma se posušila, so prišle na travnik grabljice in rede raztrosile z grabljami ali lesenimi vilami, da se je trava lahko sušila. Čez dan so travo običajno dvakrat obrnile in privzdignile, da se je hitreje sušila. »Proti večeru so jo zgrabljale, kot so pri nas rekli, v rastave in naredile kopice, da je rosa ni navlažila,« opisuje običaje Modičeva. »Naslednji dan, ko se je rosa posušila, pa so te kopice razmetale oziroma raztrosile in jo napol suho obračale, da se je dokončno posušila. Ta suha trava se je imenovala seno, v jeseni pa se je trava druge košnje imenovala otava. Zdaj, ko travnike dognojujejo, so tudi tri košnje, in seno tretje košnje se imenuje otavič.«

Sončne grablje s traktorjem

Spravilo sena

Kosa je bila sklepana, ko rezilo ni bilo več togo in se je lahko zvilo.

Na hipodromu v Vrbljenah so prikazali še obračanje sena z obračalnikom na vile. Videli smo lahko zgrabilo sena na sončne grablje s konji ali traktorjem. Darja Modic razloži: »Z razvojem tehnologije tudi grabljenje sena ni več potekalo ročno, saj so izumili mehanske grablje na konjski pogon. Imenovale so se sončne grablje, saj s svojo obliko spominjajo na sonce. Grabljenje je najprej potekalo s konji, nato pa tudi s traktorjem.«

Pograbile ostanke

Predstavili so še prenos kopic ter nakladanje sena na voz – lojtrnik. Ko je bila trava suha, je bilo treba seno spraviti domov. Če je bilo suho in vroče, je bilo to že na predvečer drugega dne. Seno so zgrabili v zgrabke, rastave, nakar so ga ročno z lesenimi vilami nakladali na lesen voz – lojtrnik. Za vozom je šla ena ali več grabljic in pograbila še ostanke sena po nakladanju, da je bil travnik čist, pa tudi škoda je bilo puščati ostanke, saj so vendarle v delo vložili toliko truda.

Izdelovanje senenih kit je bilo značilno za podkrimske vasi.

Na ogled je bila tudi tako imenovana lesa, ki so jo uporabljali kot pomoč pri prehodu z enega barjanskega travnika na drugega, da so voz lahko varno prepeljali čez jarek in da se ni pogreznil. Leso so položili prek jarka, nanjo dali travo ali seno, da se konji niso splašili, in nato voz prepeljali čez jarek na drugi travnik in tako vse do ceste.

Še ena značilnost podkrimskih vasi. »To je bilo izdelovanje senenih kit,« nas poduči Darja Modic. »Če so kmetje imeli več sena, kot so ga potrebovali, so ga prodali. Ker ga je bilo težko spraviti na vlak v razsutem stanju, so se kmetje znašli po svoje in ga vili v kite, ki so jih potem z vozom prepeljali do postaje vlaka v Preserje ali na Škofljico. Zdaj seno ali mrvo baliramo, saj ga skoraj ni več v razsutem stanju.«