Na Krvavško konjenico tudi z zapravljivčki (FOTO)

Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je minulo soboto v lepem sončnem vremenu organiziralo že 26. Krvavško konjenico, ki se je je udeležilo 69 konjenikov ter 12 konjskih vpreg. Konjeniki so prišli z različnih koncev Slovenije. Veliko (35) je bilo tudi deklet.

Letos je krmilo prevzel Aljaž Juhant. Ob tem se je zahvalil stotniku Darku Kepicu, ki je 25 let uspešno vodil Krvavško konjenico.

Pred odhodom so dekleta vse konjenike vpisala na seznam in jim izročila spominsko majico. Z leve: Teja Juhant, Blažka Horvat, Karin Kepic in Lara Gubanec.

Janez Draksler na svojem zapravljivčku

Zbor udeležencev 26. Krvavške konjenice je bil pri Nogometnem centru Velesovo.

Prvi konjeniki so prispeli v Velesovo iz Prekmurja, Gorenjske, Ljubljane z okolico ter Dolenjske že okoli pol devetih. Vse navzoče je pozdravil tudi novi stotnik Juhant.

Novi stotnik Aljaž Juhant

Vse skupaj se je začelo na prostoru, ki sta ga konjenikom zagotovila Občina Cerklje na Gorenjskem ter Jože Bukovinski. Za zabavo je poskrbel ansambel Lesarji.

Že v petek so člani Konjeniškega društva Krvavec Cerklje položili cvetje ter prižgali sveče pri spominskem znamenju v Poženiku, kjer se je pred 20 leti tragično ponesrečil mladi udeleženec konjenice Davorin Čeh iz Spuhlje pri Ptuju.

Družabno srečanje

Vsi udeleženci so pred odhodom prejeli spominske majice Konjeniškega društva Krvavec Cerklje. Osemindvajset kilometrov dolga pot je konjenike vodila izpred Nogometnega centra Velesovo po obronkih cerkljanske občine skozi Praprotno Polico do Fazanerije pri Vašci, kjer je bil prvi od štirih postankov, nato pa mimo Prenj, Šmartnega, skozi Viševco, kjer so konjeniki pokušali golaž, konji pa so se odpočili, se odžejali, nato pa so pot nadaljevali nazaj skozi Zalog, Zgornji Brnik, Dvorje, v Velesovo, kjer je bilo pri baru Kantina pri nogometnem centru družabno srečanje.

Na poti proti Zalogu

Najstarejši letošnji udeleženec je bil z zapravljivčkom 72-letni Janez Draksler iz Gorenj pri Kranju, najmlajša pa 13-letna Urh Jagodic in Miha Kepic. Iz Šentjerneja sta pripeljala konje na konjenico s posebnim tovornim avtomobilom tudi Luka in Jaka Lekše. Trije bratje Divjak so prišli na konjenico s konjsko vprego in bili navdušeni nad organizacijo in traso poti, ki je bila večji del speljana ob obronkih občine v senci. Dušan Bobnar iz Brega pri Preddvoru je prav tako pohvalil organizacijo prireditve. Pohvale organizatorjem so izrekli številni konjeniki.

Na delu poti proti Zgornjemu Brniku

Za pijačo in jedačo na poti sta skrbela Boštjan Jenko in Jan Jerič, okusni golaž pa je skuhal Tomaž Slatnar. Zagotovljena je bila tudi zdravstvena oskrba: nad konjeniki je namreč vseskozi bdel reševalec in gasilec PGD Cerklje Lenart Jagodic.

Pa še to: Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je bilo ustanovljeno 24. julija 1998, predseduje pa mu dolgoletni in prizadevni predsednik Anton Gubanec.

Z zapravljivčki proti Lahovčam: v ospredju Darko Kepic, ki je 25 let uspešno vodil Krvavško konjenico.