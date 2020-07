Na krizo smo dobro pripravljeni

Epidemija novega koronavirusa je krepko posegla v naša življenja in jih v marsičem spremenila. Katere izzive je nova normalnost prinesla družbi JYSK in kako ste se soočili z njimi?

Tako kot večina med nami tudi v JYSKu novonastalega položaja nismo pričakali z vnaprej pripravljenim scenarijem. Naša prioriteta je bila, da smo se v čim krajšem času organizirali in delovali v skladu s predpisi ter vložili maksimalen napor v zaščito in ohranjane motivacije naših zaposlenih. Tako na globalni kot na lokalni ravni smo se soočili z izzivi in izgubami, ki jih prinesla nepričakovana odločitev o izrednem delovnem času trgovin in njihovem zapiranju. V tem obdobju smo se osredotočili predvsem na zmanjševanje stroškov, da bi iz te krize prišli s čim manjšimi posledicami, saj nam je bilo najpomembneje ohraniti vsa delovna mesta.



Zaradi nevarnosti okužbe je delo v trgovini nekako postalo tvegano. Kako ste v JYSKu poskrbeli za varnost vaših sodelavcev?

Še posebej pomembno je upoštevanje ukrepov, ki so jih sprejele pristojne institucije, in prilagoditev poslovanja tem ukrepom. To je bilo izhodišče. V JYSKu smo poleg teh osnovnih uvedli tudi zelo veliko dodatnih ukrepov, vse z namenom ohranjanja zdravja naših zaposlenih in tudi naših kupcev. Posebej velja izpostaviti spletno izobraževanje, ki smo ga organizirali za naše zaposlene, na kar smo prejeli zelo pozitivne odzive, saj so imeli naši zaposleni v sklopu izobraževanja priložnost od strokovnjakov dobiti odgovore na vsa vprašanja o pandemiji in zaščitnih ukrepih.



Skandinavska podjetja imajo drugačen, zdi se bolj socialno naravnan odnos do svojih zaposlenih. Kako se je ta odnos pokazal v primeru JYSKa?

Glede na to, da imamo specifično korporativno kulturo in tudi mnogo ugodnosti, na katere smo ponosni, to v času krize postaja še bolj izrazito in opazno, s čimer postajamo bolj zaželeni na trgu dela. Naj za primer povem, da lahko poleg rednih prihodkov naši zaposleni vsak mesec prejmejo bonus, ki je odvisen od njihovih rezultatov in angažiranja. V času krize teh stimulacij nismo le ohranili, ampak smo maja izplačali več kot šestkrat večji bonus v primerjavi s povprečnim mesečnim bonusom, enak trend pri izplačilu bonusa pa se je nadaljeval tudi junija.



Čas epidemije je bil čas spletne trgovine. Kako ste bili pripravljeni na porast spletnih naročil in kaj je to pomenilo za zaposlene v klasičnih trgovinah, ki so bile na vrhuncu epidemije zaprte? Konkretno, ali je kdo v slovenskem JYSKu zaradi korona krize izgubil delo?



Rast prodaje v spletni trgovini je bila več kot 300-odstotna, kar je bilo nekako pričakovano, saj so bile trgovine zaradi navodil pristojnih institucij zaprte. Prvih nekaj tednov koronakrize je bil malo večji izziv najti voznike, ki so bili pripravljeni dostavljati s Poljske, kjer je skladišče naše spletne trgovine, a se je stanje razmeroma hitro normaliziralo. Zato smo bili v tem času pripravljeni prevzeti nase večje stroške, da bi izpolnili rok dobave naročenih izdelkov za naše kupce. Po drugi strani so se ob ponovnem odpiranju trgovin kupci vrnili predvsem zaradi cene storitev in nasvetov naših prodajalcev.



Trenutno je v podjetju JYSK Slovenija skoraj 200 zaposlenih, ta številka pa se iz leta v leto povečuje, saj se še vedno širimo in ves čas preurejamo obstoječe in odpiramo nove trgovine. Drugega julija letos smo v istem dnevu predstavili tri navdiha polne prostore z novo izkušnjo nakupovanja za kupce v Domžalah, Kranju in Ljubljani, kmalu pa bomo to storili tudi v Mengšu. Zaradi naših strateških ciljev nikoli ni prišlo v poštev zmanjšanje števila zaposlenih, niti kakršnikoli ukrepi, ki bi zmanjšali zadovoljstvo zaposlenih, in tega smo se držali tudi v teh težkih kriznih časih. Tako zaradi posledic koronakrize niti ena oseba v Jysku ni dobila odpovedi ali nižje plače.



Novi koronavirus bo očitno še nekaj časa naš spremljevalec, zato nas zanima, kako ste na te nove čase pripravljeni v JYSKu in kateri so glavni izzivi, ki jih prinaša prihodnost?

Kot v vsaki krizi do zdaj je JYSK vedno našel najboljši možen način. V tem trenutku je težko govoriti o predvidevanjih, saj se, kot vsi vemo, stanje spreminja iz dneva v dan, pred nami pa je negotovo obdobje. Potrdim lahko, da smo bogatejši za še eno izkušnjo in da smo v teh nekaj mesecih pripravljali različne scenarije, zato gotovo ne bomo nepripravljeni.