Na Kredarici še ni bilo tako, slabša novica za planince

Koča na Kredarici je popolnoma zasnežena in se je skoraj ne vidi več. FOTO: Arso



Sneg bo skopnel do sredine julija, ponekod avgusta

V letu 2001, ko smo sicer v aprilu na Kredarici izmerili rekordnih sedem metrov snega, je tega v maju kar hitro pobiralo. FOTO: Arso



Nenavadne razmere na Kredarici

Seveda so tudi izjeme. Maja 2019 se je snežna odeja na Kredarici odebelila za dober meter. FOTO: Arso

Hladna fronta v mesecu maju je v visokogorje prinesla zajetno pošiljko snega. V nedeljo je v Julijskih Alpah spet snežilo in na Kredarico naneslo 40 centimetrov svežega snega. Skupno ga je tam 505 centimetrov, kar je izenačena najvišja vrednost v letošnji sezoni. Kot nam je pojasnil meteorologso imeli enako višino ob koncu januarja, a gre tokrat za rekordno višino snežne odeje po 20. maju.Tudi danes bo na Kredarici nekoliko snežilo, a verjetno se bosta menjala sneg in dež, tako da se skupna snežna odeja, tudi zaradi pozitivne temperature in sesedanja, verjetno ne bo dodatno odebelila, pojasnjuje Gregorčič in dodaja, da bo »tako najbrž današnjih 505 cm vrhunec letošnje snežne sezone na Kredarici«.Ker je precej snega dokaj svežega, bo junija verjetno hitro kopnel, a po mnenju Gregorčiča bo verjetno sneg večinoma skopnel nekje do sredine julija. Ker gre po površini za razmeroma majhno območje (nad 2000 m nad morjem), kakšnih posebnih posledic postopnega taljenja meteorolog ne pričakuje, bodo pa vodotoki na tem območju nekoliko bolj vodnati, prav tako bo nivo podtalne vode nekoliko porasel.Pri zahtevnejših vzponih v visokogorju se bodo snežišča na severnih straneh Julijcev letos ohranila vsaj do avgusta, kar bo treba upoštevati pri vzponih. Nekateri zagrizeni planinci so tako že nekoliko nejevolji, ker bo Kredarica primerna za dostop z zahtevnih smeri šele pozno poleti.Letos na Kredarici vladajo nekoliko nenavadne razmere. »Po navadi v mesecu maju sneg na Kredarici že počasi kopni in v povprečju se snežna odeja zniža za približno en meter. V letu 2001, ko smo sicer v aprilu na Kredarici izmerili rekordnih sedem metrov snega, je tega v maju kar hitro pobiralo. Mesec maj smo takrat začeli s 6,5 metra, končali pa z manj kot štiri metre debelo snežno odejo,« pojasnjuje Gregorčič.A maja zna, kot kaže, tudi pogosto snežiti. »Maja 2019 se je snežna odeja na Kredarici celo odebelila za dober meter – z dveh metrov na začetku meseca na dobre tri metre ob koncu. Letos je ta porast debeline snežne odeje v maju še večji in dosega skoraj dva metra, s 325 cm na 505,« nam je pojasnil Gregorčič.