Na kravjem balu v Bohinju tudi Messi (FOTO)

V Ukancu, ki se je po besedah napovedovalca Klemna Bučana za en dan spremenil v Mukanc, je bil konec tedna kravji bal. Tradicionalno prireditev, že 65. po vrsti, je pripravilo Turistično društvo Bohinj, eno najstarejših tovrstnih pri nas. Na lep sončni dan so v Ukanc prišli obiskovalci od blizu in daleč, da bi si ogledali, kako Bohinjci praznujejo prihod planšarjev in krav z bohinjskih planin – omenjeni se vsako leto vrnejo v dolino ob izteku poletja.

Domačini so se oblekli v narodne noše.

Priprave od pomladi

Boštjan Mencinger, predsednik bohinjskega turističnega društva, je poudaril, da se domačini na tradicionalno prireditev pripravljajo od pomladi, pospešeno pa zadnjih nekaj tednov. »V zgodovini našega turističnega društva, ki ima 76 let, smo pripravili 65 kravjih balov,« je številki nanizal Mencinger in dodal, da je bil letos odziv obiskovalcev neverjeten – po grobi oceni se je do Ukanca odpravilo več kot 6000 ljudi, kar letošnjo prireditev uvršča v sam vrh najbolj obiskanih balov.

»Začetki prireditve so bili po vaseh, pred nekaj desetletji pa se je dogodek ustalil tu, v Ukancu,« je potovanje kravjega bala po Bohinju strnil predsednik turističnega društva.

Prireditev je po vseh teh letih verjetno še vedno živa(hna), ker posamezne bohinjske kmetije poleti še vedno pasejo na planinah. Torej: črede krav se ob začetku poletja skupaj z majerji in majercami (tako v Bohinju rečejo tistim, ki vodijo ekipo na planini, hkrati pa na okoli 1500 nadmorskih metrih izdelujejo sir) odpravijo v bohinjske planine. Poleti se krave pasejo, ekipe pa v planinskih sirarnah iz namolženega mleka izdelujejo sir, sirarsko skuto, maslo in kislo mleko. Ko se začne poletje umikati, se paša na planini spremeni in tudi vreme ni več tako stabilno, zato se krave (in z njimi vsi, ki zanje tam skrbijo) vrnejo v dolino.

Na odru: Ansambel Saša Avsenika

Najlepša je bila Malina

Med tistimi, ki poletja preživljajo na 1560 nadmorskih metrih, je Lucija Gartner s turistično-sirarske kmetije Odolnek, ki jo vodi njen brat Matevž. Tudi letos je bila z mlado ekipo – člani so se med poletjem menjavali – na prekrasni Planini v Lazu. V sirarni je izdelovala sir in preostale izdelke, pri delu je uporabljala star bakren kotel, ki ga zakurijo na drva, ter hlebce sira oblikovala s stiskalnico, ki na planini odlično služi že več kot sto let.

Matevž Gartner in njegova sestra Lucija z bohinjske turistično-sirarske kmetije Odolnek

Poleg sira so Bohinjci na kravjem balu obiskovalcem ponudili še kup dobrot. Večina jedi je bila tokrat lokalnih, saj so stregli žgance, obare, klobase, kislo zelje in tudi postrvi iz bohinjske Ribogojnice Zupan, za posladek pa, denimo, šmorn in pehtranovo potico. Velika gneča je bila pri stojnici Jureta Pavlihe, ki je to poletje v Ribčevem Lazu odprl kiosk Divja jaga, v katerem kuha domiselno zasnovane jedi iz lokalnih sestavin.

Prave kraljice vseh balov, ki jih pripravijo v Bohinju, pa so seveda – krave. Letos se je med obiskovalci, ki so jim pripravili pravi špalir, sprehodilo nekaj deset cik s planin Velo Polje, Zajamniki, Konjska dolina in Krstenica. Zanimiva imena so imele krave, ki jim poleti v tukajšnjih planinah družbo dela kak bik in osliček: ena je bila Vrba, druga Roža, tu so bile med drugim Srna, Nada, Zima in Messi. A le ena je bila letos najlepša, to je bila cika z imenom Malina.