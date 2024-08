Na kraškem prazniku pojedli ogromno količino pršuta

»Naj se 52. praznik terana in pršuta začne!« so bile besede Branka Možeta, ki pri organizaciji Praznika terana in pršuta v Dutovljah sodeluje že od leta 1970, ko se je največja etnološka, turistična, kulturna, športna, glasbena, gastronomska in družabna prireditev na Krasu začela.

Letos je organizacijo po 10 letih spet prevzela Krajevna skupnost Dutovlje s predsednikom Denijem Ristovskim na čelu. Bogat program, ki so mu dodali nove zanimive in privlačne dogodke, se bo z velikim številom prireditev odvijal ves teden, vrhunec pa bo dosegel z nedeljsko povorko kmečkih vozov, razglasitvijo kraljice terana in podelitvijo priznanj desetim najbolje ocenjenim teranom.

Poudarek na glasbi

Letos so odprtje praznika prvič preselili v Sežano, kjer se je v amfiteatru Kosovelovega doma zbrala velika množica obiskovalcev, da bi nazdravila prazniku, ki slavi najboljše in najžlahtnejše, kar premore Kras. To sta prav gotovo teran in kraški pršut, večna sopotnika Krasa.

Boris Lesjak s teranom iz 100 let starega vinograda FOTO: Olga Knez

Številne zbrane je nagovoril sežanski župan Andrej Sila, ki je predstavil ekipo organizatorjev in poudaril, da praznik pridobiva nov koncept, da bi se še bolj približal Kraševcem. Tako so v dogajanje vključili kulinarično-izobraževalni dogodek v Štanjelu, kjer je možna tudi degustacija pršutov butičnih pršutarjev iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Španije v spremstvu ekološko pridelanih vin Primorske vinorodne dežele. Organizacija takega praznika stane od 80 do 85 tisoč evrov, polovico bo krila sežanska občina.

V Štanjelu je mogoča degustacija pršutov butičnih pršutarjev iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Španije.

»Na prazniku se je v najboljših letih spilo dva do dva in pol tisoč litrov terana in pojedlo eno tono pršuta. Letos pa smo dali poseben poudarek glasbi. Tako bodo v soboto, 10. avgusta, na prireditvenem prostoru v Dutovljah igrali ansambel Nebojsega, Miran Rudan in Design ter Luka Basi, nedeljski program pa bosta popestrili skupina domača skupina Zvita Feltna in Modrijani,« je povedal Može.

Najboljši teran prihaja iz Kleti Borisa in Alena Lisjaka iz Dutovelj. FOTO: Olga Knez

Prva kraljica terana je leta 1979 postala Olga Milič, pred dvema letoma pa so za kraljico terana okronali Nežo Ukmar. Ta je v dvoletnem mandatu, ki se ji izteka letos, zgledno zastopala vinogradnike in vinarje Krasa s poudarkom na Društvu vinogradnikov in vinarjev Krasa, za kar se ji je predsednik društva Franko Seražin zahvalil s simboličnim darilom. Če je na Slovenskem 20 vinskih kraljic, se jih bo več kot polovica udeležila tudi nedeljskega sprevoda v Dutovljah.

Degustacija najboljših

Kmetijska svetovalka, strokovnjakinja s področja vinogradništva Majda Brdnik je povedala, da je na letošnje tradicionalno ocenjevanje teranov PTP v okviru praznika prispelo 45 vzorcev; petčlanska komisija je ocenjevala barvo, vonj, okus in harmonijo teranov. Uradna razglasitev in podelitev priznanj najboljšim vinarjem bo v nedeljo.

Pršut Kmetije Živec FOTO: Olga Knez

Je pa najboljših deset kraških vinarjev že na sami otvoritveni slovesnosti, ki sta jo povezovala Jasmina Gruden in Matija Kralj, poskrbelo za degustacijo najboljših vin. Prispevali so jih: Klet Borisa in Alena Lisjaka (Dutovlje), vinarstvo Petelin Rogelja, Turistična kmetija Škerlj, Večerina Rončelj in Vinarstvo Starc (vsi Tomaj), Vinakras Sežana, Kmetija Ukmar (Ponikve), Vinska klet Orel in Domačija Bole (Avber) ter kmetija Mržek (Hruševica). Med starejšimi letniki teranov PTP je slavil Vinakras pred Vinsko kletjo Orel in kletjo Lisjak.

45 VZORCEV terana je prispelo na ocenjevanje.

V kulturnem programu sta za humoristične vložke poskrbela Boris Devetak in Boris Kobal, prijetno glasbeno vzdušje pa je pridala glasba Etno bande Poseben gušt. Za degustacijo pršutov so poskrbeli: Pršutarna Kras Šepulje, Oštirjeva kmetija iz Vogelj in Kmetija Živec iz Velikega Dola.