Na Koroškem pritisnila izjemna suša, na Primorskem do 37 stopinj!

Čeprav je Slovenija bogata z vodo, še zdaleč ni odporna proti vplivom podnebnih sprememb. Pogostost kmetijske suše v Sloveniji se v zadnjih desetletjih samo še povečuje. Od leta 2000 je bila v državi zaradi suše v kmetijstvu kar sedemkrat razglašena naravna nesreča. Najobsežnejše so se zgodile v letih 2003, 2012, 2013, 2017 in 2022.

37 stopinj Celzija bo lahko pokazal termometer.

Leto 2022 je bilo na splošno zaznamovano z večmesečnim pomanjkanjem padavin, izjemno visokimi temperaturami in vročinskimi valovi, ki so povzročili škodo v višini skoraj 150 milijonov evrov, prizadeli pa so več kot 20.000 kmetov in kar 235.000 hektarjev obdelovalnih površin. Suša se namreč pojavlja s čedalje večjo jakostjo ter na območjih in v letnih časih, kjer v preteklosti z njo ni bilo težav.

Največjo škodo v kmetijstvu povzroča poleti, saj so rastline v tem obdobju v fazah intenzivne rasti in razvoja plodov, zato lahko že kratkotrajna obdobja brez padavin v kombinaciji z visokimi temperaturami in intenzivnejšim izhlapevanjem (sušni in vročinski stres) pustijo posledice ali povzročijo škodo na pridelku.

Treba se bo pač navaditi in živeti tudi s tem.

Dodatno tveganje za nastanek škode v kmetijstvu predstavljajo hitro razvijajoče se suše, v poletnem času so znane tudi kot rapidne suše. Zanje je značilno, da se pojavljajo v vročinskih valovih, kar posledično vodi v nenadno poslabšanje stanja rastlin.

Pomemben korak v smeri boljšega upravljanja suše in pravočasnega odzivanja nanjo je spletno orodje Sušomer, ki ga je ustvaril Arso in tedensko prikazuje stanje sušnih razmer po Sloveniji.

Z začetkom poletja se začenja prvi vročinski val za celotno Slovenijo: na Primorskem bo lahko temperatura dosegla celo 37 stopinj Celzija. Arso je medtem izdal oranžno opozorilo za celotno Slovenijo, kakšne izrazitejše ohladitve pa za zdaj ni na vidiku. Tudi v juliju in avgustu lahko pričakujemo še kako suho in še kako vroče vreme.

Da je trenutno stanje nadvse resno, je opozoril tudi Blaž Šter z Arsa, to pa zato, ker se suša pojavi navadno šele v poznejših poletnih mesecih. »Za zdaj napovedane plohe in nevihte ne bodo omilile trenutne suše,« je opozoril.

Arso je za jutri (iz rumene v oranžno) samo še okrepil vremensko opozorilo. FOTO: Arso

Ker bo v prihodnjih dneh prevladovalo sončno vreme, je pričakovati, kot pravijo na Arsu, da se bo površinski sloj tal še naprej osuševal. »Ob odsotnosti padavin in izrazitejšem izhlapevanju v juniju zato v večjem delu Slovenije vladajo zelo sušne razmere v površinskem sloju tal. Sušno stanje je v dobršnem delu Slovenije, na Koroškem pa vodna bilanca že kaže na izjemno sušo,« so opozorili na Arsu.

Na Obali, Goriškem, Notranjskem, v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem ter od Dolenjske, Bele krajine do Spodnjega Posavja do običajnih razmer primanjkuje med 20 in 80 milimetri padavin. Le na severovzhodu in severozahodu so razmere še kolikor toliko v redu, »večinoma zmerno sušne«, kot pravijo.

Glede na dolgoletno povprečje imamo v zadnjem 30-dnevnem obdobju pri nas normalne do sušne, tudi zelo sušne padavinske razmere. V zadnjih 30 dneh vztraja toplo obdobje s temperaturnimi odkloni, ki znašajo od 0,5 stopinje do dve stopinji Celzija.

Stopnjevanje vročine • Vročinski val bo zajel nižine vse Slovenije. Najbolj vroča dneva bosta sreda in četrtek, ko lahko pričakujemo najvišje dnevne temperature med 32 in 36 °C. Zaradi toplih juter in večerov bodo visoke tudi povprečne dnevne temperature, večinoma bodo med 26 in 28 °C. • V noči na petek nas bo oplazila neizrazita vremenska fronta z nekaj nevihtami. Petek bo tako verjetno krajem v notranjosti prinesel nekaj osvežitve, na Primorskem pa vročina ne bo popuščala. • Možno je, da se bo vročinski val nadaljeval vse do konca junija ali celo v začetek julija, saj na obzorju ni nobene izrazitejše vremenske motnje, ki bi prinesla dež in ohladitev ozračja. • Z nadaljevanjem vročine se bo zaostrila suša, s tem pa tudi požarna ogroženost naravnega okolja.

Vodnatost večine rek po državi se sicer zelo počasi zmanjšuje. Večina rek ima malo vodnatost. Drava, nekatere reke s povirji v alpskem svetu ter posamezne manjše reke v porečjih Ljubljanice in Krke so srednje vodnate. Nizkovodne razmere so na Muri, Kolpi v zgornjem in srednjem toku ter na nekaterih manjših rekah na Gorenjskem.

Vsaj do četrtka in noči na petek se bo vodnatost rek še naprej počasi zmanjševala, nekoliko počasneje pa bodo upadale reke v severnem delu države. Število rek z malimi ali nizkovodnimi pretoki se bo postopoma povečevalo. Šter: »Za zdaj napovedane plohe in nevihte pa ne bodo omilile trenutne suše ...« In še: »Treba se bo pač navaditi in živeti tudi s tem.«

Ker bo tudi v zadnji dekadi junija prevladovalo sončno in vroče vreme s temperaturami večinoma med 30 in 35 stopinjami, se bodo sušne razmere še zaostrile. Količina padavin bo do konca junija majhna.