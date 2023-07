Na Koroškem brez elektrike čez 1000 ljudi

Po včerajšnjem močnem vetru, ki je podiral drevesa, je prišlo do večjega izpada električne energije na distribucijskem območju Elektra Celje. Brez električne energije je bilo nekaj več kot 4.300 odjemalcev, so sporočili iz podjetja.

Pojasnili so, da so takoj, ko so se vremenske razmere umirile, dežurne ekipe sistematično pristopile k odpravi škod na omrežju. Največ težav pri odpravi napak jim povzročajo podrta drevesa ob srednjenapetostnih daljnovodih. Dežurne ekipe Elektra Celje so napake odpravljale do 3. ure zjutraj.

Zjutraj brez elektrike še 1300 odjemalcev

Ob 7. uri je bilo brez električne energije še vedno nekaj več kot 1.300 odjemalcev. Najhuje je na Koroškem – na Distribucijski enoti Slovenj Gradec je brez električne energije 1.169 odjemalcev, sporočajo.

Stanje na drugih distribucijskih enotah je precej boljše.

Brez elektrike še vedno:

72 odjemalcev na Distribucijski enoti Krško,

70 odjemalcev na Distribucijski enoti Velenje in

64 odjemalcev na Distribucijski enoti Celje.

Pri Elektru Celje vse odjemalce opozarjajo, naj se izogibajo poškodovanim področjem: »Prav tako naj se ne dotikajo vodnikov in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.«

Tudi na Primorskem okvare električnega omrežja

Zaradi močnega neurja je včeraj zvečer prihajalo do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na nekaterih mestih distribucijskega področja Elektra Primorska.

»Trenutno je brez električne energije nekaj več kot 800 odjemalcev na Bovškem (Plužna, Talaj), Cerknem (Novaki, Ravne, Kladje, Šebrelje), Tolminskem (Sela nad Podmelcem, Logaršče, Lom, Gorenja Trebuša), Kobarid (Robič blok), Kanalskem (Avče, Doblar), Idrija (Rejci) in na Ajdovskem (Kovk), kjer bodo napake predvidoma najprej odpravljene,« sporočajo iz Elektra Primorske.

Večinoma težave povzročajo podrta drevesa na daljnovodih in potrgane žice: »Ekipe so na terenu in se trudijo vzpostaviti normalno stanje, dela bodo potekala preko celega dneva.«