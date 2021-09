Na konja stavil dva evra, dobil jih je 115

Dirka je bila vse do konca napeta. FOTOGRAFIJE: Matej Družnik

Rekord za rekordom

Najboljši na derbiju Na 31. slovenskem kasaškem derbiju je tekmovalo 12 konj. Na prvo mesto se je z rezultatom 1:16,9 uvrstil Prime MS (Mitja Slavič), na drugo mesto Marion Mark (Janko Sagaj) s časom 1:17,0 in na tretje Viktor Dolinšek z Dear Abby (1:17,5). Vse od leta 1991 sta se jim najbolj približala le Milan Žan (leta 2013 s konjem Dakot) in Jože Sagaj ml. z Lutherjem Kingom leta 2016. Oba sta imela isti čas, in sicer 1:17,6.

Seveda je bilo to res veliko presenečenje, čeprav sem potiho že računal, da bi se to lahko uresničilo.

»Dirkanje na derbiju je čast in veliko spoštovanje. Je krona dela, odrekanja in znoja,« je bilo mogoče včeraj slišati ob koncu že 31. slovenskega kasaškega derbija, ki je potekal v okviru kasaških dirk na Hipodromu Ljubljana – Stožice. To zagotovo še kako dobro vedo letošnji udeleženci. Na dirki vseh dirk ali tudi dirki življenja se je letos za 15.000 evrov denarnega sklada pomerila dvanajsterica najboljših štiriletnih derbistov slovenske reje.Tekma je bila vse od začetka zelo napeta, saj sta se za prvo mesto s svojima konjema vse do konca borilain. Prvi je bil za zmago še kako motiviran, saj mu je v razmeroma kratki dirkaški karieri manjkal le še slovenski lovorjev venec. Zato je bilo njegovo veselje ob koncu, ko je videl, da je s Prime MS v finišu za las premagal Mariona Marka, še bolj vesel. »Seveda je bilo to res veliko presenečenje, čeprav sem potiho že računal, da bi se to lahko uresničilo. V eni dirki prej, v Ljubljanski milji, smo lahko videli, da je steza odlično pripravljena. Še enkrat čestitke organizatorjem,« je bil Slavičev prvi odziv, hkrati je bil vesel, da se je na stožiški hipodrom zgrnilo veliko obiskovalcev. »Upam, da se bo nadaljevalo v tej smeri, da bodo Ljubljančani videli, da je mogoče nedeljo preživeti tudi v Stožicah.« Tretje mesto na derbiju je dosegelz Dear Abby.​Za včerajšnje kasaške dirke bi lahko brez težav rekli, da so bile zgodovinske. Slovenski derbi še nikoli ni bil tako hiter kot letos oziroma, kot smo lahko slišali ob predstavitvi rezultatov, so prav vsi trije najboljši derbisti letos tekli hitreje od starega slovenskega rekorda. Poleg tega je bil na dirki Ljubljanska milja dosežen rekord slovenskih hipodromov, in sicer s časom 1:13,7. Dosegel ga je prvi favorit Maugli, ki je prišel s popotnico zmage v zadnjem nastopu v Ljutomeru in tudi novim voznikom. Nanj je namreč prvič v karieri sedel, ki že šest let živi in dela kot kasaški trener in voznik na Švedskem. Potem ko je prejel pokal, je nekaj besed namenil tudi bralcem Novic. Razložil nam je, da je dirkati v Sloveniji zanj še posebno doživetje.»Na Švedskem je zame to služba, tukaj pa ima dirka dušo. Seveda je lepo dirkati pred domačo publiko in prijatelji. In ko dirkaš s takšnim konjem, kot je Maugli, je to še bistveno lažje in bolj prijetno,« pravi prvi med tekmovalci na dirki Ljubljanska milja. Da lahko konj doseže takšen uspeh, je, kot pravi Zadel mlajši, »samo demonstracija dela, ki ga je, op. a.) s timom in ženo gradil leta in leta«. »Kadar koli v tem procesu narediš napako, se kot domine vse podre do te meje, da nikoli ne prideš do tega nivoja,« sklene.Nobena kasaška dirka ne mine brez stav. Na konje je bilo mogoče staviti tudi tokrat. Minimalna stava je bila dva evra, največja pa 20. Pri tem imajo seveda nekateri malo več, drugi pa malo manj sreče. Tako kot neki gledalec, ki je med tretjo dirko (vseh je bilo namreč devet) stavil le dva evra na konja Brandyja. In na koncu zadel 115 evrov. In zakaj je stavil ravno na Brandyja? Zato, ker se je spomnil na nekoč zelo znanega in danes žal pokojnega pevca. Komentator dirk mu je ob dobitku seveda čestital in mu v šali dejal, da gre lahko zdaj na brendi.