Na Kongresnem trgu shod v podporo marihuani, Levica in Svoboda pripravili zakon

Na ljubljanskem Kongresnem trgu bo danes znova potekal Marihuana marš, tradicionalni politični shod Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Organizatorji so pred dogodkom opozorili, da je od lanskega posvetovalnega referenduma o konoplji minilo že kar nekaj časa, a kljub jasni volji ljudstva zakonodaja ostaja nespremenjena.

Shod bo ponovno na Kongresnem trgu (arhivska fotografija). FOTO: Črt Piksi

Organizatorji dogodka so opozorili, da se mandat trenutne koalicije izteka, zato je ključno hitro in premišljeno ukrepanje. »Zagotoviti moramo spremembe, ki bodo primerne za današnji čas in družbo ter bodo ponudile rešitve za težave, nastale v zadnjih desetletjih zaradi prohibicije,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Na lanskem Marihuana Maršu se je po navedbah organizatorjev zbralo več tisoč podpornikov, kar po njihovih navedbah jasno kaže na naraščajočo podporo legalizaciji konoplje, večji javni interes in aktivno protestiranje zagovornikov.

Svoboda in Levica pripravili predlog zakona

Poslanci koalicijskih Svobode in Levice so sicer danes pripravili predlog zakona o konoplji, ki bo urejal gojenje, proizvodnjo in promet s konopljo za medicinske in znanstvene namene. Poudarjajo, da zakon ureja dostop bolnikov do konoplje, prinaša pa tudi nove gospodarske priložnosti na tem področju. Poslanci SD podpisov za vložitev zakona niso prispevali.

»Predlog zakona o konoplji bo uredil gojenje konoplje za medicinsko rabo na ozemlju Slovenije, dal nove gospodarske možnosti na tem področju, tudi za izvoz medicinske konoplje v druge države, uredil bo tudi znanstveno rabo konoplje in spremenil določene pogoje za pridelovanje industrijske konoplje,« je v današnji izjavi za medije ob predstavitvi zakonskega predloga dejala poslanka Svobode Sara Žibrat.

S poslansko Levice Natašo Sukič, s katero sta prvi sopodpisani pod predlog zakona, sta poudarili, da z zakonskimi rešitvami slabo leto po lanskih posvetovalnih referendumih uresničujejo tudi na glasovanju izraženo voljo volivcev.

»V Levici smo trdno prepričani, da bomo s tem uredili nemoten dostop bolnikov, ki za lajšanje bolečin ali pa zdravljenje potrebujejo preparate tudi iz konoplje, in sicer gre za bolezni, kot so multipla skleroza, trdovratna epilepsija, različna rakava obolenja,« je izpostavila Sukič.

Dovoljenja bo izdajala javna agencija za zdravila

Predlog zakona bo urejal gojenje, proizvodnjo in promet s konopljo za medicinske in znanstvene namene, nadzorne mehanizme in organe, ki so zanj pristojni.

Dovoljenja za proizvodnjo in promet s konopljo za medicinske namene bo izdajala in odvzemala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, izdajala bo tudi dovoljenja za izvoz in uvoz konoplje za medicinske in znanstvene namene. Ministrstvo za zdravje pa bo izdajalo dovoljenje za proizvodnjo in promet s konopljo za znanstvene namene.

Za dovoljenje za proizvodnjo bodo lahko zaprosili le imetniki dovoljenja za proizvodnjo zdravil in učinkovin, konoplja za medicinske namene pa se bo lahko gojila v količinah, določenih z letnim strateškim programom agencije, in na podlagi izdanega dovoljenja.

Vlagatelji zakona računajo, da bo zakon sprejet še pred poletjem, jeseni pa bi se lotili tudi obravnave zakonskega predloga, ki bi urejal pridelavo in posedovanje konoplje za omejeno osebno uporabo. Že prihodnji teden pa bodo o tem stekla koalicijska usklajevanja, sta napovedali Žibrat in Sukič.