Na Kongresnem trgu bodo te dni prvič množično testirali

Ministrstvo za zdravje je začetek poskusnega množičnega testiranja na novi koronavirus s ponedeljka zamaknilo na torek. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, potekajo določena strokovna usklajevanja, med drugim tudi o dodatnih lokacijah poskusnega testiranja. Podrobnosti bodo sporočili v ponedeljek.



Po napovedi bi morali poskusno množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom v ponedeljek začeti v Ljubljani na Kongresnem trgu. Ta dan bi potekalo od 10. do 17. ure, od torka do četrtka pa od 8. do 17. ure. Uro začetka testiranj v torek bodo z ministrstva sporočili v ponedeljek, pa tudi druge informacije, so še navedli za STA.



Posameznik, ki se želi testirati, bo moral s sabo prinesti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. V mobilnem laboratoriju naj bi na uro lahko izvedli predvidoma 60 testov.



Kot so za STA pred dnevi pojasnili na ministrstvu za zdravje, pri organizaciji testiranja v prestolnici sodeluje tudi Mestna občina Ljubljana. Za varnost in upoštevanje varnostne razdalje bo skrbela ljubljanska civilna zaščita, morda bodo pomagali tudi mestni redarji. Kot je za STA povedal načelnik mestnega oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Robert Kus so jih z ministrstva prosili za pomoč pri skrbi za javni red in mir. Za zdaj naj bi zagotovili štiri ljudi, po potrebi pa bodo število sodelujočih predstavnikov civilne zaščite prilagodili.



Na ministrstvu vsem zainteresiranim za testiranjem ob tem vseeno priporočajo, naj imajo s seboj zaščitno masko.

Hitre teste je ministrstvo za zdravje v postopku javnega naročanja naročilo pri družbi Majbert Pharm. Ta je ponudila najnižjo ceno, in sicer 1,982 evra z DDV za test. Prvo delno dobavo hitrih testov bodo skladno s pogodbo izvedli v ponedeljek, skupna količina dobavljenih testov pa bo okoli 500.000. Prednost antigenskih testov je predvsem hitrost, saj je rezultat znan v nekaj minutah. Vendar se na račun hitrosti izgubi zanesljivost.