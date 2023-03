Na Kolodvorski zapihal »svež veter«, z novinarji se bo pogajal nov urednik

Vodstvo Radiotelevizija Slovenija (RTVS) je danes stavkovni odbor novinarskih sindikatov, ki so za 4. april napovedali stavkovni dan, pozvalo k intenzivnim pogajanjem, je na novinarski konferenci dejal v. d. generalnega direktorja zavoda Andrej Grah Whatmough. Za intenzivna pogajanja s sindikati je pooblastil urednika na TVS Rajka Geriča.

Grah Whatmough je dejal, da so prejeli napoved stavkovnega dne od enega od treh reprezentativnih sindikatov na RTVS. Ocenil je, da bi zaradi stavke lahko prišlo do motenj posameznih programskih vsebin, o čemer bodo javnost pravočasno obvestili.

Na RTVS se vrača Gerič

Dodal je, da so že danes dopoldne stavkovni odbor novinarskih sindikatov pozvali k intenzivnim pogajanjem ter jim zanje v tem tednu ponudili tri termine. Pooblastilo za vodenje stavkovnih pogajanj je Grah Whatmough predal odgovornemu uredniku informativnega programa drugega programa Televizije Slovenija Rajku Geriču, saj upa, da bo pogajanjem dal »svež veter«.

Gerič je povedal, da na RTVS pozna ogromno ljudi, saj je na javni televiziji »odraščal«, zdaj pa se je k njej po enajstih letih vrnil. Pripravljen je pomagati, ker se mu zdi, da se je javni zavod znašel v krču, ki ni dober ne za zaposlene in ne za RTVS. S pogajalsko skupino sindikatov se Gerič želi sestati že ta teden.

Grah Whatmough je nadaljeval, da so stavkovnemu odboru že maja lani predlagali podpis stavkovnega sporazuma, v katerem so po njegovih besedah upoštevali vse stavkovne zahteve, ki jih je bilo mogoče zakonito izpolniti. Nenaslovljene so ostale zahteve, ki jih ni mogoče zakonito izpolniti, s te mrtve točke pa se po mnenju Grah Whatmougha od takrat niso mogli premakniti.

Andrej Grah Whatomugh in Rajko Gerič na izjavi za javnost. FOTO: Voranc Vogel

Napovedana zaostritev stavke

Stavkovni odbor novinarskih sindikatov RTVS je sicer minulo sredo na seji soglasno sprejel sklep o zaostritvi stavkovnih aktivnosti. Stavkovni dan s prekinitvijo dela so napovedali za 4. april. Gre za četrti stavkovni dan od začetka stavke 23. maja lani, napovedan je bil že za 24. januar, a je bil zaradi ponudbe delodajalca o intenziviranju pogajanj tedaj preložen.

Na vprašanje, ali bo upošteval zahtevo stavkajočih in odstopil, je Grah Whatmough pojasnil, da za to ni nobenega razloga in da ne namerava odstopiti. Na vprašanje, kako komentira sodbo višjega delovnega sodišča, ki je v primeru Natalije Gorščak odločilo, da jo je z mesta direktorice televizije razrešil nezakonito, je Grah Whatmough odgovoril, da gre v konkretnem primeru za pomembno pravno vprašanje, ki ga bo lahko naslovilo tudi vrhovno sodišče. Ob tem je opozoril, da Gorščakovi sodišče na drugi stopnji ni priznalo restitucije.

Glede ovadbe zoper urednika osrednjih informativnih oddaj na televiziji Jako Elikana zaradi šikaniranja na delovnem mestu pa je dejal, da z njeno vsebino ni seznanjen in je ne more komentirati. Je pa že prejel poročilo skupnega odbora za prepoznavanje in preprečevanje mobinga na RTVS, s katerim se bo seznanil ta teden.

Spregovoril je tudi o podatkih o padcu gledanosti, ki sta jih vlada in DZ v svojem mnenju podala o zakonu o RTVS, o katerem odloča ustavno sodišče. Kot pravi Grah Whatmough, gre za manipulacijo s podatki, na katero bodo sodišču podali obširen odgovor, ki ga nameravajo tudi javno objaviti. »Nekateri razlogi za skrb so pri posameznih oddajah, če pa gledamo celoto, nas pa zelo veseli, da je drugi program zdaj najbolj gledan,« je sklenil.

