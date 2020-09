Na Kavkazu se je govorilo tudi slovensko

Mohorjeva družba vsako leto izda obsežen Koledar, publikacijo z najdaljšo tradicijo. Letos, na primer, je izšel že 162. V njem so objavljali tudi tako imenovani imenik vseh udov Družbe Sv. Mohorja. Leta 1899 je bilo z majhnimi črkami objavljenih članov in naročnikov za kar 116 strani!Koledar je prejemal tudi Ljudevit Stiasny, slovenski potopisec, in se tako rad prebijal prav med neštetimi imeni članic in članov. Bili so to ljudje vseh mogočih stanov in poklicev: od škofov, župnikov in kaplanov do povsem preprostih dekel in kuharic, dijakov, kmetov, obrtnikov, advokatov in profesorjev.Ko je prebral naslednja imena, Rutar ...