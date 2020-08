Tisoči čakajo v kilometrskih kolonah na slovenskih mejah

4000 vozil za 20-kilometrsko kolono



Na tisoče Albancev, ki delajo v Grčiji, se je odpravilo domov, potem ko je grška vlada uvedla nova pravila za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Na mejnem prehodu Kakaviji na jugu Albanije je v petek okoli 4000 vozil naredilo 20-kilometrsko kolono.



Od 16. avgusta bo v Grčijo iz Albanije lahko vstopilo največ 750 ljudi na dan, ki bodo morali imeti pri sebi negativen izvid na novi koronavirus in za teden dni oditi v samoizolacijo. Test ne bo smel biti starejši od 72 ur.

Dela na avtocestah:



– Na pomurski avtocesti bo od torka, 18. 8., predvidoma do 14. 9. zaprt priključek Murska Sobota proti Mariboru vključno z bencinskim servisom.

– Na vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Vogrsko proti Vrtojbi oz. Italiji.

– Na pomurski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz Lipovci iz smeri Lendave proti Mariboru. Med Mursko Soboto in Lipovci je zaprta polovica avtoceste, promet poteka po drugi polovici dvosmerno.

Zaradi praznika Marijinega vnebovzetja je povečan promet na mejnih prehodih s Hrvaško in Avstrijo. K zastojem na naših cestah naj bi po pričakovanjih prispeval tudi poziv Avstrije svojim državljanom na Hrvaškem, naj se čim prej vrnejo domov zaradi vse slabše hrvaške epidemiološke slike in vse več okužb turistov.Pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji je kolona že v jutranjih urah dolga 14 kilometrov. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo.Pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji, kjer se za vstop v našo državo čaka med uro in dvema, je kolona dolga pet kilometre. Zastoji so še pred predorom Ljubelj proti Sloveniji ter na cestah Dolenje - MP Jelšane, Padna - Dragonja ter Parecag - MP Sečovlje.Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika, Gruškovje in Zgornji Leskovec.