Na južno mejo tuja policija? Tako je napovedal minister Hojs

Bodo našo južno mejo varovali tuji policisti? Naša država naj bi bila tik pred dogovorom z nekaterimi evropskimi državami, ki naj bi na mejo napotile svoje policiste, je napovedal notranji minister Aleš Hojs.



Tako je notranji minister na TV3 dejal, da so politiki levih političnih strank nasprotovali temu, da bi južno mejo varovali slovenski vojaki, pa bodo morda zdaj bolj zadovoljni, ko bodo tam tuji policisti.







Dodal je še, da sosednje Hrvaške v mejnih patruljah ne bo. Po ministrovih besedah so dogovori o napotitvi policistov iz Madžarske, Italije in Avstrije ter tudi z drugimi v zaključni fazi.





