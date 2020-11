Na Janševo pismo se je odzval predsednik Pahor, premier pojasnjuje

Nemška kanclerka ne komentira

Nemška vlada je potrdila, da je kanclerka Angela Merkel prejela torkovo pismo slovenskega premierja Janeza Janše v zvezi s svežnjem za spoprijem Evrope s pandemijo covida 19. Vsebine v nemški vladi ne želijo komentirati, so za STA sporočili iz tiskovne službe nemškega predsedstva Svetu EU.



»Pismo je prišlo, namenjeno je bilo kanclerki kot trenutno predsedujoči Svetu EU. O posameznih delih ne morem zavzeti stališč, vendar bomo to pismo zagotovo pogledali,« je na današnji tiskovni konferenci povedala namestnica tiskovnega predstavnika nemške vlade Ulrike Demmer. Dodala je, da bo morda priložnost za pogovor o pismu ob robu četrtkovega vrha EU.

Na torkovo pismo voditeljem Evropske unije, v katerem se predsednik vladea zavzema za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha EU o finančnem okviru za spopad z epidemijo, ki ga zdaj po njegovem mnenju spodkopava nedavni dogovor med svetom EU in Evropskim parlamentom o pogojevanju koriščenja sredstev s spoštovanjem vladavine prava, se je odzval tudi predsednik republikePoudaril je, da je treba spoštovati dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom EU o pogojevanju koriščenja sredstev s spoštovanjem vladavine prava. O volitvah v Sloveniji leta 2014 je izpostavil, da so bile legalne in legitimne.Janša je namreč med drugim zapisal, da »smo bili leta 2014 v Sloveniji priče ukradenim volitvam s pomočjo drastične zlorabe državnih ustanov, nobena od institucij EU pa se takrat ni odzvala niti z enim samim opozorilom«.Kot smo poročali, je Janša močno ujezil koalicijske partnerje , njihovi odzivi so bili ostri. Začasni zastopnik koalicijske stranke Desus in minister za zdravjeje sporočil, da torkovo pismo »zagotovo ne koristi interesom Slovenije, postavlja nas med problematične države, kamor nikoli nismo sodili«. Zahteval je resno razpravo.Ob številnih odzivih se je Janša odzval še na facebooku in pojasnil: »Predlagali smo, da si pred končnim odločanjem v predlagani smeri in posledično neizogbno blokado EU sredstev za vse vzamemo dodaten čas in poiščemo kompromis na podlagi julijskega dogovora. Moje pismo je poskus klica k razumu. Za prihodnost EU smo soodgovorni. Dolžni smo misliti tudi z lastno glavo. Na podlagi pogodbe o EU lahko vsaka članica povsem legalno in legitimno vloži veto povsod, kjer je za skupno odločitev potrebno soglasje. Je tako težko razumeti, da to v tem primeru pomeni najmanj zastoj pri okrevanju po epidemiji? In da nobene suverene države v EU ne boste pri pomembnih zadevah nikoli mogli prisiliti, da počne nekaj, kar je v nasprotju z njenimi interesi? In da je v interesu Slovenije, da do tega zastoja ali še česa resnejšega ne pride?«