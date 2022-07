Na izlet z invalidskim vozičkom

Lep in sončen dan so v Domu starejših občanov Gornja Radgona izkoristili za tradicionalni izlet z vozički v sosednji Bad Radkersburg. Priprave na ta dogodek so potekale nekaj dni, saj je bilo treba pregledati vse vozičke in pripraviti seznam tistih, ki so se hoteli udeležiti izleta.

Na avstrijski strani FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Ob odhodu izpred doma so dobili še zadnja navodila delovnega terapevta Matjaža glede poti in pazljivosti pri prečkanju ovir. Spremljevalci oseb na vozičkih so bili tudi letos ob zaposlenih, svojcih in prostovoljcih tisti stanovalci doma, ki so še bolj pri močeh. Izlet v sosednjo Avstrijo so izvedli po dveh letih premora, za prestop meje ni bilo potrebnih nikakršnih potrdil. Prvi postanek so imeli v novourejenem parku ob Muri, kjer so si privoščili sladoled in se nekoliko ohladili v senci visokih dreves. Skozi krošnje se jim je odstiral pogled na radgonski grad.

Prijazni mimoidoči

Pot so nadaljevali pod obokom v središče mesta in si od blizu ogledali glavni trg s fontano. Dolga kolona vozičkov je nato krenila skozi središče mesta in se pod obzidjem obrnila proti Sloveniji. Pot je večinoma vodila v prijetni senci, ki jim je omogočila nekoliko ohladitve; stanovalcem doma na vozičkih je bilo to menjavanje sence in sonca zelo prijetno.

»Vseskozi smo srečevali mimoidoče, ki so bili zelo prijazni, mnogi so z nami pokramljali in nam zaželeli vse najlepše. Nekaj trenutkov smo postali na mostu in opazovali Muro, ki je mirno tekla pod nami. Na ploščadi pred mostom smo se fotografirali in se po urejeni poti ob Muri vrnili v dom. Veseli in zadovoljni smo še nekaj dni obujali spomine na čudovito dopoldne in komaj čakamo novih izletov,« nam je veselo razlagala Kristina Kavčič, stanovalka doma in ena izmed udeleženk izleta na vozičku.