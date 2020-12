Na Hrvaškem odmevajo Janševe besede

Janša je potrdil, da je s Plenkovićem in italijanskim premierjem Giuseppejem Contejem govoril o nameri naših dveh sosed, da razglasita izključno ekonomsko cono v Jadranu, in sporočil, da bo v soboto, 19. decembra, v Benetkah sestanek zunanjih ministrov Slovenije, Italije in Hrvaške na to temo.

Voditelji 27 članic EU so v petek po maratonskem 20-urnem vrhu dosegli dogovor o 1824 milijard evrov vrednem finančnem paketu, katerega sprejetje je ogrožala blokada Poljske in Madžarske zaradi vezave finančne pomoči na vladavino prava. Delčke tega, kako je potekal zaključek pogajanj, je na twitterju objavil slovenski premier, ki je v Bruslju zastopal tudi Hrvaško, potem ko ga je za to prosil njegov hrvaški kolega, ki še ni okreval zaradi okužbe z novim koronavirusom.Preberite tudi:Kmalu po sprejetju pa se je oglasil madžarsko-ameriški milijarder, ki je bil zelo kritičen.»Madžarska in Poljska nesramno ogrožata temeljne vrednote EU. Kompromis, ki ga je unija dosegla s tema dvema državama, odseva napačno prepričanje, da si lahko to grožnjo preprosto odmislimo.« Soros ima pod palcem okoli 8,6 milijarde ameriških dolarjev (približno 7,1 milijarde evrov) in je veliki nasprotnik madžarskega premierja»Prosim, pustite EU in Evropo pri miru. Vaš umazani denar za t. i. nevladne organizacije je najmočnejši generator konfliktov na kontinentu, uničuje zaupanje med ljudmi in demokracijo. En brexit je bil dovolj. EU potrebuje okrevanje in stabilnost. Kanclerkaje odlično opravila svoje delo,« pa se je na Sorosev zapis odzval Janša.Ker je Janša v Bruslju zastopal tudi Hrvate in njihove interese, je Jutarnji list od urada hrvaškega premierja in predsednika zaprosil za komentar Janševega odgovora Sorosu. Iz Pantovčaka, predsedniške palače, so sporočili, da nimajo komentarja, iz Plenkovićevega urada pa, da stališče Janše nima nobene zveze z dejstvom, da je predstavljal Hrvaško na vrhu EU.