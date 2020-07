Na Hrvaškem katastrofalne številke, uvajajo nove ukrepe

Namestnica hrvaškega nacionalnega inštituta za javno zdravje (HZJZ)je razkrila, da so v zadnjem dnevu doslej potrdili 76 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2, kar je precejšen porast od predvčerajšnjim, ko je bilo novih okužb 53. Uradna številka bo znan okoli 14. ure.Preberite tudi:V Istri so testirali 192 ljudi, pri devetih je bil test pozitiven. Nenehno se pojavljajo nova žarišča, med njimi zaradi proslavljanja diplome v Kutini, kjer se je okužilo najmanj 12 ljudi, in velikega poročnega slavja v Zadru.»Številke niso sijajne, danes je 76 novih okužb. To je porast in ni nepričakovan. S terena prihajajo novice, da lahko pričakujemo takšen blag porast,« je Bubaševa izjavila za televizijo N1. Pravi, da gre to na račun različnih zbiranj ljudi, manjše fizične razdalje med ljudmi in neupoštevanja predpisanih ukrepov, sicer pa je ocenila, da je Hrvaška med državami, kjer ljudje najmanj nosijo maske, katerih uporaba bi širjenje virusa zmanjšala z 30 odstotkov. »Če je res, da se jeseni vrača epidemija, da bo klinična slika težja, zakaj ne bi razmišljali o maskah tudi zunaj,« se je vprašala.Napovedujejo pa se novi ukrepi. Uvedli naj bi obvezno samoizolacijo za osebe, ki na Hrvaško prihajajo iz Srbije in BiH, zbiranje ljudi naj bi omejili na 100, maske pa bodo obvezne v vseh zaprtih prostorih. Ukrepe naj bi uvajali postopoma.Direktor HZJZje zatrdil, da ne bodo prepovedali porok, bodo pa izdali nova priporočila, med drugim naj bi prepovedali poljubljanje in objemanje na porokah, izjema bo poljub ženina, ki ga bo lahko dal svoji novopečeni ženi.