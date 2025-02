Na Hrvaškem aretirali slovensko poslanko, odvzeli so ji tudi poslansko imuniteto

Hrvaški organi pregona so v torek zaradi suma zlorabe položaja in pooblastil aretirali poslanko Socialdemokratske stranke (SDP) in predsednico Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbaro Antolić Vupora. Pri SDP so v odzivu izpostavili čas aretacije, ki da je v luči političnih razmer v državi zanimiv.

Barbara Antolić Vupora. FOTO: Zaslonski posnetek, vlada

Na podlagi zbranih dokazov hrvaški organi pregona sumijo, da je Antolić Vupora v sodelovanju z drugimi nezakonito pridobila gradbena in druga dovoljenja za obnovo hiše v Varaždinu, katere lastnika sta ona in njen soprog, navaja hrvaški portal Index.

V povezavi s primerom so sicer prijeli skupno 12 ljudi z območja Varaždina in dva človeka z območja Zagreba, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaški parlament je v torek soglasno potrdil odvzem poslanske imunitete osumljenki, ki ga je zahtevalo tožilstvo. Pri SDP pa so poslanko začasno razrešili vseh strankarskih dolžnosti.

Zanimiv trenutek za aretacijo?

»V prvi vrsti želim povedati, da SDP obsoja vsakršno obliko korupcije, kaznivih dejanj ali podobnih stvari in izraža polno podporo vsem institucijam, da opravijo svoje delo,« je povedal predstavnik SDP Saša Đujić.

Kljub temu je dodal, da je spričo političnih razmer v državi zanimiv trenutek, v katerem je bila njihova poslanka aretirana. Med drugim je omenil menjavo uprave Jadrolinije po lanski nesreči trajekta Lastovo v Malem Lošinju.

Zanimivost trenutka so izpostavili tudi pri opozicijski, skrajno desni stranki Most, pri levo-zeleni opozicijski stranki Zmoremo! pa so poudarili, da je temeljita preiskava primera ključna.

»Tarča so tako naši kot vaši, vsi, za katere obstaja sum koruptivnih kaznivih dejanj, ne glede na strankarsko pripadnost,« je medtem dejal poslanec vladajoče HDZ Nikola Mažar.

Odvetnik Barbare Antolić Vupora Goran Vučetić je po aretaciji zatrdil, da ga primer ne skrbi in da bo njega stranka dokazala svojo nedolžnost. »Skrbi pa me, ne samo kot odvetnika, temveč kot državljana, ta postopek in celotna situacija,« je dejal.