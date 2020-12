Na hitro zaprli kranjsko tržnico: Ponižali so nas. Počutili smo se, kot da bi bili izdajalci

»Okoli 10.30 so na osrednjo kranjsko tržnico prišli komunalci. Okoli tržnice so razpeli trak in nikomur več niso dovolili vstopa. Stranke, ki so ta čas nakupovale, so bile precej jezne, kajti še včeraj je bilo na spletni strani Mestne občine Kranj objavljeno, da tržnica danes bo,« nam je pravkar povedal eden od prodajalcev, ki so morali pred nekaj urami zapustiti osrednjo kranjsko tržnico.



Okoli 11. ure so morali tržnico zapustiti tudi tisti prodajalci, ki so pri vodnjaku sredi mesta prodajali pekovske, mesne in mlečne izdelke, pa tudi sadje, zelenjavo in med. »Prišli so redarji. Zanimivo je, da so najprej šli mirno mimo, potem pa so se vsi ustavili pri eni stojnici, rekoč, da moramo vse pospraviti v eni uri,« je dejala ena od prodajalk, ki redno prodaja pri kranjskem vodnjaku. Žalostno je dodala: »Ponižali so nas. Počutili smo se, kot da bi bili izdajalci.«



»Ko je prišel redar do moje stojnice, sem mu rekla, naj se umiri, da mi bo lahko na miren način povedal, kaj se dogaja. K meni je pristopilo več redarjev, kot da bi bila tu večja fronta. Rekli so mi, naj pospravim. Vprašale sem jih, kaj naj naredim z robo: pripravila sem jo za današnjo tržnico, v prihodnjih dneh se bo vse pokvarilo in bom lahko samo še vrgla v smeti. Odgovora niso vedeli. Kaj naj naredim, naj vse vržem čez most, me je zanimalo. Rekli so mi, da moram pospraviti, ker so dobili tako komando. Nato so še dodali, naj hitro pospravimo, sicer bo prišla tržna inšpekcija, ki nas bo oglobila za 4000 evrov,« nam je še vedno pod vtisi dogodkov povedala druga prodajalka domačih izdelkov.



In kaj so naredili branjevci? »Pospravili smo, kaj pa naj. Kar je ostalo, bomo podarili. So se pa ljudje, ki so bili takrat na tržnici, zgražali nad početjem redarjev,« je povedala sogovornica.



»Pet jih je prišlo in dejali so, naj hitro pospravimo, da ne smemo biti tu. Hotela sem ga umiriti ... Vsi smo bili šokirani – se to ne da povedati na bolj umirjen način?« nam je povedala še tretja od prodajalk, ki so danes morale predčasno zapustiti kranjsko tržnico.



Eden od branjevcev, ki je s kranjske tržnice predčasno odšel domov, pa je dodal: »Mislim, da je nastala napaka in da so se zmotili, kajti po kakšni logiki so nakupovalni centri, ki so zaprti prostori in se tam tre ljudi, lahko odprti, tržnice, ki delujejo na prostem, pa ne smejo delovati. Mislim, da se je tu nekdo močno zmotil.«