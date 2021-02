Na hitrem testiranju pozitivnih več učiteljev

Pred torkovim ponovnim odprtjem šol na Severnoprimorskem so danes opravljali hitre teste po celotni regiji. Ob tem se je pokazalo večje število pozitivnih na novi koronavirus učiteljev Osnovne šole Dobravlje. Poleg učiteljev so teste v Zdravstvenem domu Ajdovščina opravljali tudi obrtniki, skupno je bilo od 526 odvzetih brisov pozitivnih 25. V oddaji 24ur so poročali, da je bila pozitivna kar četrtina učiteljev, ki poučujejo na omenjeni šoli.



Epidemiologinja je nato odločila, da bodo vsem pozitivnim na hitrih testih danes opravili še PCR test. To so tudi že naredili, rezultate slednjih pričakujejo že danes v večernih urah, je za STA povedal direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar.



»Dopuščamo možnost, da je bil vsak kakšen izmed hitrih testov šolnikov lažno pozitiven, več bo torej znanega zvečer,« je povedal Stopar. V torek jih bodo testirali še 60 Med učitelji iz Občine Vipava niso našli nobenega pozitivnega na novi koronavirus, tudi iz ostalih osnovnih šol v ajdovski občini ni bilo več pozitivnih brisov učiteljev. Od skupno 526 opravljenih testov je bilo 420 testov opravljenih pri učiteljih, ki v torek po treh mesecih ponovno začenjajo s poukom prve triade učencev osnovne šole. V torek bodo v ajdovskem zdravstvenem domu opravili še okrog 60 hitrih testov.



Na Goriškem so danes učitelje testirali dve ekipi za jemanje brisov. V Osnovni šoli Ledine so odvzeli skupno 628 testov, od katerih so bili le trije brisi pozitivni. Mobilna enota pa je opravljala testiranja na podeželskem območju Goriške, skupno so odvzeli 268 brisov, od katerih sta bila le dva pozitivna.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: