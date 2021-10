Na Grüntu potrgali grozdje samorodnice

Pridni in marljivi člani Turističnega društva Cven pri Ljutomeru so pred leti na prireditvenem prostoru na Grüntu posadili cepiče samorodnice, od jurke do klintona, prav tako cepič potomke žametne črnine z mariborskega Lenta, ob vinski trti pa naredili brajde.

V društvu so ponosni, da so ohranili samorodnico. Vse leto so jo negovali, za rast in razvoj grozdnih jagod ni obvezno škropljenje, le bdeti je bilo treba nad njo. Zdaj pa je prišel čas trgatve, člani društva so grozdje ročno potrgali pa potem zmleli, nato pa na prireditveni prostor pripeljali stiskalnico, in kmalu je v plastično posodo pritekel sladek mošt, ki so ga kajpak vsi poskusili, potem pa nalili v sode.

Okoli martinovanja bo mošt z Grünta postal mlado bio vino. Ob koncu so se še poveselili in nazdravili z lanskim vinom ter uživali v domačih prleških dobrotah, manjkala ni niti prleška tünka.