V objemu zelenega gozda, pri nekdanji fazanariji na Selih v Šmarju - Sapu, ki pa je v tem obdobju opuščena, saj poljske kure tja pripeljejo šele jeseni, je julija in na začetku avgusta bučalo od otroškega vrišča. Vrtčevski otroci in šolarji do petega razreda so pod hladnimi krošnjami preživljali počitnice, kakršnim ni para. V gozdu, divje, naravno in doživeto. Mnogi so prvič okusili celodnevno potepanje med debli in se naužili svežine iglavcev ter ušesa spočili ob šelestenju listja, ki ga je pozibaval rahel vetrič. Gozdne počitnice so jim prinesle obilo nepopisnih doživetij, spoznanj in noveg...