Na gorskem maratonu najmanj 21 mrtvih zaradi izrednih vremenskih razmer

Na gorskem maratonu na severozahodu Kitajske je zaradi izredno slabega vremena umrlo najmanj 21 udeležencev, osem so jim morali odpeljali v bližnje bolnišnice. Pogrešajo še enega od udeležencev, poročajo tuje tiskovne agencije.



Po prvih podatkih so toča, ledeni dež ter viharni veter zajeli 172 udeležencev maratona že pri slabih 30 kilometrih po začetku. V izredno kratkem času so se tudi zelo znižale temperature ozračja. Ogrevalne odeje, ki so bile del nujne opreme tekačev, je veter po poročanju kitajske tiskovne agencije Šinhua preprosto odpihnili.



Sto kilometrov dolg maraton, ki se je začel v soboto v narodnem parku v okrožju Jingtai, so nato prekinili. Lokalna vlada je že ustanovila posebno komisijo, ki bo raziskala dogodek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Del maratona je potekal po neravnem terenu, zaradi tega je bilo iskanje tekačev, ki jih je zajela nevihta, zelo težavno. V iskanju je skupno sodelovalo 1.200 ljudi.

