Na Gorjancih odmevale partizanske pesmi: tragedija zahtevala življenja 113 borcev (FOTO)

Javorovica pod Gorjanci se je šibila pod težo množice, ki se je prišla poklonit pobitim partizanskim borkam in borcem 4. bataljona Cankarjeve brigade. Od krute usode domoljubov je minilo že 79 let, a spomin na takratne dogodke je še zmeraj živ. Da takratni čas ne gre v pozabo, je predvsem zaslužna šentjernejska borčevska organizacija in spominska Gorjanska četa, ki je v partizanskih uniformah, oborožena z muzejskim orožjem, primarširala pod takti harmonike na prireditveni prostor. Njihov komandant Milan Kranjc je po partizansko predal raport tamkajšnjemu županu Jožetu Simončiču.



»V Sloveniji nikoli ne bomo privolili v sprevračanje zgodovinskih dejstev naše polpretekle zgodovine in v rehabilitacijo okupatorjevih kolaborantov, saj bi s tem zarezali v korenine samostojne države,« je med drugim povedala slavnostna govornica na prireditvi, podpredsednica vlade in zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je bila deležna bučnega aplavza več kot 700 udeležencev. Simončič je prepričan, da nihče nima pravice človeku vzeti življenja.

Po njegovem mir, svoboda in enakost niso samoumevni, zaradi česar se je treba neprestano boriti. Primorec Marijan Križman, predsednik slovenske borčevske organizacije za vrednote NOB, je spoštljivo spregovoril o partizanskem boju in opozoril, da bi v primeru zmage sil osi Primorci govorili italijansko, dobršen del Slovenije pa nemško.

Spomin na Malči in Stanka

Zbrani so se spomnili nosilca partizanske spomenice Stanka Kušljana, ki je prejšnji mesec umrl v 104. letu starosti, partizanke Malči Jakša - Miše, ki je s 14 soborci preživela pokol nesrečnega Cankarjevega bataljona, bila vrsto let udeleženka spominske slovesnosti na Javorovici, lani pa je umrla v stotem letu starosti. Nam je ostala v spominu z besedami, da borke in borci niso pričakovali takega poraza na vseh koncih in krajih, ko gre pravzaprav vse narobe in je daleč od tistega, za kar so njeni tovariši umirali na bojiščih. In še, da gre naša družba preveč v desno.

Tanja Fajon je položila venec v spominski kapeli.

Obeh se je z izbranimi besedami spominjala tudi Fajonova, ki je dobršen del govora namenila podpori Ukrajini, prizadevanjem naše države za izvolitev v varnostni svet OZN in tudi naši skupni odgovornosti ustvarjati družbo, ki bo prostor spoštovanja, strpnosti, sodelovanja in odgovornosti.

Številne delegacije so položile vence in cvetje pred spominski hram in spomenik NOB na Javorovici, spominu takratnih dogodkov se je poklonila častna straža Slovenske vojske, partizanske pesmi mešanega pevskega zbora pa so odmevale daleč po Gorjancih.