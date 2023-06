Na gorenjski avtocesti strašna gneča: potovalni čas za dve uri daljši (FOTO)

Na gorenjski avtocesti, predvsem v smeri predora Karavanke, je močno povečan promet, nastajajo večkilometrski zastoji. Med Radovljico in Jesenicami proti Avstriji je nastal zastoj, dolg 10 kilometrov, pred predorom Karavanke pa je zastoj dolg štiri kilometre. Potovalni čas se lahko podaljša za več kot dve uri, navaja prometno-informacijski center.

Kranjski policisti ob tem voznikom svetujejo, da se ne odpravljajo na pot oziroma to prestavijo na poznejši čas.

Če so vozniki že na poti, svetujejo vožnjo po alternativnih poteh ter pozivajo k upoštevanju prometne signalizacije in navodil policistov. Za smer proti Avstriji svetujejo uporabo drugih mejnih prehodov, denimo Ljubelj, prometno-informacijski center pa voznike napotuje na obvoz prek Maribora na mejni prehod Šentilj.

Izvoz Lipice in Jesenice vzhod le za lokalni promet

Na policijski upravi Kranj so ob tem še opozorili, da je izvoz Lipce in Jesenice vzhod v smeri proti Avstriji dovoljen izključno za lokalni promet. Za pot v Kranjsko Goro iz smeri Ljubljane je po njihovih navedbah možen izvoz Radovljica.

Na cesti Tržič-Ljubelj proti Avstriji zaradi varnosti predor občasno zapirajo.

Zastoji so tudi v smeri proti Ljubljani, med drugim med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod ter pred delovno zaporo pred Lescami. Prav tako zastoji nastajajo na cestah Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper, in sicer v obe smeri.

Na glavni cesti Ilirska Bistrica-Jelšane pa je zaradi nesreče oviran promet pri Zemonski Vagi, še navaja prometno-informacijski center.