Na Gorenjskem obsežen požar! Pozivajo vse, da ne hodijo v gozd (FOTO)

Danes popoldne so se oglasili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Smlednik. Sporočili so, da je v teku intervencija večjega obsega. Kot je za 24ur potrdil predsednik tega gasilskega društva Miha Vovk, je zagorelo v gozdu med Trbojami in Smlednikom.

»V teku je intervencija večjega obsega. Pozivamo vse, da ne hodijo v gozd!!! Več informacij sledi,« so pri PGD Smlednik zapisali na družbenem omrežju Facebook.

V objavo so dodali tudi nekaj slik današnjega požara, ki jih lahko vidite spodaj.

