Na Golteh so odjeknili streli (FOTO)

Da je tekmovalno srečanje slovenskih častnikov, veteranov vojne za Slovenijo, policijskega veteranskega združenja Sever in aktivnih pripadnikov Slovenske vojske (SV) več kot le smučanje in preizkus strelskih spretnosti, potrjuje dejstvo, da mnogi komaj čakajo naslednje leto, smučanje in streljanje z malokalibrsko puško v tarče pa izvajajo v vsakem vremenu, saj je to tudi del preizkušnje.

Silovito v strmino Foto: Jože Miklavc

Z vrha Blatnika

Spomnimo, 15. februarja 1992 so na pobudo profesorja telesne vzgoje in visokega častnika SV, majorja Rudija Ževarta, na Golteh prvič izvedli vseslovensko tekmovanje v smučanju in streljanju, ki je zdaj že tradicionalno. Novembra 2021 se je idejni vodja in ustanovitelj tekmovalnih srečanj poslovil, v spomin nanj so tekmovanje poimenovali Ževartov memorial.

1,5 kilometra je dolga proga.

Minulo soboto, 8. februarja, je potekal četrtič, kot združeno tekmovanje pa je bilo to 31. prvenstvo slovenskih častnikov in 22. prvenstvo veteranov vojne za Slovenijo. Organizacijski odbor je vodil stotnik Srečko Gračner z izjemno ekipo, Srečko Ramšak OZVVS Velenje, vodja smučanja Matjaž Klemenčič, sodnik na strelišču Martin Hudales ter vodja protokola Slavko Hudarin, svojo nalogo je opravila tudi ekipa pripadnikov 20. Pehotnega polka SV iz Celjskega garnizona, ki je zagotovil logistično podporo in varno izvedbo streljanja v tarče.

Dogodek so spremljali tudi člani družine Ževart. Foto: Jože Miklavc

Smučanje so izvedli z vrha smučišča Blatnik po 1,5 kilometra dolgi veleslalomski progi, nad preizkušnjo je bdela ekipa SK Beli Zajec v sodelovanju s strokovnjakom za informacijsko tehnologijo Janezom Oštirjem. Kar 85 smučark in smučarjev se je po tekmi pomerilo še na strelišču Morava, dogodka pa se je udeležila tudi družina pokojnega Ževarta.

Rezultati so pomembni, a najdragocenejše je druženje. Foto: Jože Miklavc

Po družabnem predahu na smučišču in pred Hotelom Montis so prireditelji razglasili rezultate ter podelili kolajne in pokale najboljšim posameznikom in ekipam, zbrani pa so se strinjali, da so izidi sicer zelo pomembni, a da je najdragocenejše druženje.

Najboljši Zmagovalci med tričlanskimi ekipami ZSČ so 15. BRVLZO. Med ekipami ZVVS je slavila 1. OTVVS Mežiške doline. Med tekmovalci posamezniki ZSČ je bil najboljši Jure Aleš, v kategoriji ZVVS pa Sašo Potočnik. Še zadnji pokal so namenili zelo uspešni ekipi OZVVS Zasavje 2, ki je v seštevku treh tekmovalcev veljala za najstarejšo s 196 leti.