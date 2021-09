Na fotografove očitke, da ga je policist namerno poškropil, se je odzvala policija

Po kritikah, da je policist med sredinim protestnim shodom poškodoval fotoreporterja, na PU Ljubljana pojasnjujejo, da so plinska sredstva uporabili po tistem, ko so razpustili shod, več oseb pa navodil policistov ni upoštevalo. Pri ukrepanju proti množici ni mogoče preverjati namenov vsakega posameznika, so še dodali.Stojko, ki demonstracije sistematično pokriva oziroma dokumentira že več kot pol stoletja, je prepričan, da je šlo za nameren in premišljen ukrep policista, ki mu je usmeril curek solzivca naravnost v obraz, je povedal za Slovenske novice, prav tako pa so to sporočili iz Aktiva fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije.Na ljubljanski policijski upravi (PU) so danes pojasnili, da je policija razpustila javni shod, na katerem je bil množično kršen javni red in mir. »Poleg razpustitve shoda je policija večkrat tudi pozvala množico, naj zapusti kraj, kar velja za vse prisotne na kraju. Prav tako so bili vsi opozorjeni, da se bo uporaba prisilnih sredstev stopnjevala, če ukazov, naj se razidejo in opustijo kršitve, ne bodo upoštevali,« so zapisali v sporočilu za javnost.Ker po navedbah policije več oseb ni upoštevalo teh ukazov, so policisti uporabili tudi plinska sredstva, med drugim sprej v tekoči obliki, ki so ga policisti uporabili proti več osebam naenkrat. Z namenom, da ima kršitelj možnost opustiti kršitve in da se vse osebe, ki so se tam znašle naključno in niso del množice, ki krši javni red in mir, lahko razidejo, policisti pri taki uporabi prisilnih sredstev večkrat ponovijo ukaz, naj se množica razide, in kaj sledi, če tega ne bodo upoštevali.»Treba je razumeti, da pri ukrepanju proti množici ni mogoče preverjati prav vsakega posameznika, kakšen je njegov namen zadrževanja na kraju,« so dodali.Policisti uporabljajo vsa prisilna sredstva sorazmerno in skladno s predpisi, po vsaki uporabi prisilnih sredstev pa tudi preverjajo, ali so jih uporabili strokovno in zakonito. Vsak, ki je v kakršnem koli postopku s policisti, pa ima tudi možnost uporabiti vsa zakonita pravna sredstva.Po oceni policije so bili stiki policistov z novinarji v vseh dosedanjih kontaktih vedno spoštljivi in strokovni, prav tako pa niso nikoli preprečevali opravljanja novinarskega poklica. »Če policist v podobnih situacijah prepozna, da gre za novinarja že na prvi pogled, jih le opozori na lastno varnost ter da se pri opravljanju svojega dela umaknejo na varno razdaljo in tako omogočijo uspešno interveniranje policistov,« so zapisali.Kot so napovedali, si bodo v policiji še naprej prizadevali za korektno sodelovanje z novinarji, s fotoreporterji in snemalci, kar so v preteklosti tudi že večkrat dokazali.Na sredinih protestih v središču Ljubljane, na katerih so zbrani izražali nasprotovanje širjenju pogojev preboleli, cepljeni, testirani (PCT), je bilo sicer prisotnih več novinarskih ekip, ki so novinarsko pokrivale dogodek, obenem pa se umikale predmetom in granitnim kockam, ki so jih metali izgredniki, na eni strani ter solzivcu in curkom vodnega topa, s katerima je proti izgrednikom ukrepala policija, na drugi strani. V dogajanju je bilo poškodovanih sedem policistov, policija pa je pridržala devet ljudi.