Na folklornem festivalu v Piranu zapleše tudi srce (FOTO)

V Sloveniji velja Mednarodni istrski folklorni festival – MIFF za enega večjih tovrstnih dogodkov. Letošnji je bil že 21. in obiskovalce je tudi letos pričakal bogat program. Na njem so marsikomu v občinstvu med nastopi nehote noge kar same poskakovale.

Dvodnevno dogajanje se običajno odvija na velikem odru na Tartinijevem trgu, a ga je letos prvi dan žal dež preselil pod streho Tartinijevega gledališča. Tam je sicer za občinstvo malo manj prostora kot na trgu, kar pa omogoča tesnejši stik publike s folkloristi. Vsekakor je posebnost festivala prav neposreden stik nastopajočih z gledalci, saj dogajanje poteka v vzdušju zgodovinskega jedra mesta, ki, kot je zanj značilno, ob ljudski glasbi in plesu vzneseno povezuje pisani svet različnih kultur oziroma narodov.

Piransko društvo Val ima okoli 70 aktivnih članov in dve skupini plesalcev, seniorje in juniorje. FOTO: Janez Mužič

Ugotovili smo, da nas geografska omejenost na Sredozemlje nekako ovira, zato danes poleg mediteranskih držav vabimo tudi druge.

Skupine iz 28 držav

Tako je tudi letos festival navdušil poletni Piran in njegovo živahno turistično vzdušje. V sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Val Piran in Občino Piran ga organizirajo prizadevni člani Folklornega društva VAL Piran. Mesto ga je vzelo za svojega, saj z njim veselo utripa v ritmih in pripovedih ljudske umetnosti dobri dve desetletji. Tudi letos je ponudil živahen in pester program, v katerem so nastopile domače in tuje folklorne skupine.

Do sedaj se je v vseh letih predstavilo več kot 160 skupin iz 28 držav. Na letošnjem so v petkovem večeru nastopili Folklorno društvo VAL Piran, AKUD Kolo Koper, Folklorna skupina SAVA Kranj, Folklorna skupina COF iz Ljubljane in gostje iz Slovaške Folklore ensemble Vagorar Stará Škola iz Poprada ter Folklore ansambel Magurák iz Kežmaroka. V soboto pa so poleg njih zaplesali še folkloristi Senior sekcije FD VAL Piran in Gruppo Folcloristico Stelutis di Udin iz Italije.

Piran je festival vzel za svojega, saj z njim v ritmih in pripovedih ljudske umetnosti živi že dobri dve desetletji. FOTO: Janez Mužič

Rojstvo festivala Sredozemlja

Program je ostal zvest svoji osrednji ideji – predstaviti raznolikosti ljudske dediščine Sredozemlja. O tem predsednik Folklornega društva Val Borut Luša pravi: »Že v Sloveniji je na majhnem prostoru veliko različnih kultur in melosov. Vsako mesto, vsaka vas ima svoje značilnosti. Naša dežela je raznolika. Imamo morje, Alpe, Panonsko nižino, Kras in tako kot so raznolične pokrajine, so različni tudi plesi. To je značilno tudi za Istro oziroma za naše okolje. Na naš festival prihajajo skupine iz Hrvaške, naše Primorske, iz Furlanije ... V njihovih plesih se čuti Mediteran. Že na tako majhnem prostoru imamo skupine, ki so narazen manj kot 100 km, a ne zvenijo enako, ampak dokaj različno. To je lepo. Tako se je rodil festival mediteranskih plesov, a smo sčasoma ugotovili, da nas geografska omejenost na Sredozemlje nekako ovira, zato danes poleg mediteranskih držav vabimo tudi druge.«

Festival je tudi priložnost za druženja in ne nazadnje za učenje. V ta namen so imeli udeleženci že dan pred njegovim začetkom delavnice. Na eni od njih so na primer Slovaki, ki jih je prišlo v Piran kar dobrih 30, učili ostale njihove plese, člani društva Val pa njih istrske plese. Vsako leto je en dan namenjen temu, da se udeleženci tudi kaj naučijo. Podobno, a manj formalno je po večernih nastopih, ko se zberejo v gostišču, kjer se najdejo tudi kaki inštrumenti in zapojejo ter zaplešejo. Tako se učijo drug od drugega, spoznavajo in tako je vsako leto.

V društvu Sava Kranj je kakih 50 folkloristov, ki so dobro razpoloženi prišli zaplesat v Piran. FOTO: Janez Mužič

Tudi druženja in predstavljanja naše obale ter Pirana je veliko. Dan pred festivalom so peljali goste na izlet v Koper, drugi dan pa je bil namenjen vodenemu ogledu Pirana, ki so ga lahko tako še bolj začutili. Posebno so bili navdušeni nad obiskom piranskega Mediadoma.

Veseli vsakega novega člana

Borut Luša pravi, da njihov festival tudi ohranja in spodbuja zanimanje za ljudske plese, čeprav slednje pri nas nekoliko upada. A dodaja: »Interes se s festivalom vsako leto vrne in zaradi festivalov sem tudi sam postal član tega društva. Festivali so še vedno motivacija, saj na njih predstavljamo slovenske plese in pesmi, hkrati pa obiskujemo druge države. Mladi prihajajo, a ne tako številno kot včasih. Zdaj prideta na avdicijo dva ali trije pari. Žal ni kot včasih, ko jih je prišlo tudi 12. Seveda smo vseh novih članov veseli.«

Borut Luša pravi, da njihov festival ohranja in spodbuja zanimanje za ljudske plese, čeprav slednje pri nas nekoliko upada. FOTO: Janez Mužič

Dodaja, da je folklora za ljudi, ki radi uživajo v plesu, se učijo novih, nastopajo, spoznavajo ljudsko izročilo in se veselijo druženja ter dobrih prijateljev. Sicer pa je znano, da plesi, sploh tisti na veselicah in drugih zabavah, od nekdaj združujejo. Tako jih je tudi med piranskimi folkloristi že kar nekaj ob takšni društveni aktivnosti spoznalo življenjskega partnerja.

»Smo nekdanji folkloristi, ki zdaj, ko so otroci odrasli, zopet plešemo, se učimo in zabavamo,« pravita Mojca Pirc Andželo in Andrej Demšar iz COF Ljubljana. FOTO: Janez Mužič

Darja Eterovič iz društva Sava Kranj: »Piranski festival ima lepo vsebino, zato radi pridemo.« FOTO: Janez Mužič