Šestinšestdesetletni Aleksander Pokovec je več kot 35 let vodil podjetje za razvoj kadrov Videocenter – Akademija znanja in razvil edinstveno delavnico z naslovom Tehnike reševanja problemov. Leta 2016 pa je prodal vse, kar je imel, in se z drugo ženo Melariel, 33 let mlajšo Filipinko, preselil na tropski otok Camotes na Filipinih. Pred osmimi leti se jima je rodil sin Mark. Trenutno so na obisku v Sloveniji, kjer bodo ostali še marca, da podaljšajo potne liste, obiščejo družino in prijatelje in navežejo tudi nekaj poslovnih stikov. Njihovo marketinško podjetje jim omogoča, da posl...