Na enem mestu kiparji in slikarji

Kulturno-turistično društvo Črenšovci je v okviru letošnjega poletnega etnološkega, zabavnega, kulinaričnega in rokodelskega Jenamena festa, ki ga v veliki meri podpira tudi občina, v športno-rekreacijskem centru organiziralo tridnevno, že 14. kiparsko-slikarsko kolonijo.

Mladi so z zanimanjem gledali ustvarjanje na les.

V Črenšovce vsako leto prihajajo kiparji in slikarji, ker se tu dobro počutijo in dobijo navdih za ustvarjanje. Umetniki so na kolonijo prišli iz Prekmurja, Koroške, Ljubljane in Dolenjske. Izpod rok kiparjev so nastali unikatni izdelki, pri delu pa so uporabljali različno kiparsko orodje – dleto, kladivo in podobno.

Na koncu so se vsi ustvarjalci predstavili na stojnicah na sejmu Jenamena.

Največ so uporabljali les različne trdnosti, kot so lipa, oreh in hrast, s katerim so lažje ustvarjali. Osredotočili so se na prekmursko motiviko – stara kmečka opravila, pokrivanje hiše s slamnato streho, klepanje kose, varuh čuvanja v vinogradu.

Slikarji so s čopičem na platno in različnimi akvarelnimi in oljnimi barvami slikali prekmurske naravne in druge motive, vas Črenšovci z župnijsko cerkvijo, mrtvice reke Mure, gozd, polja, cvetlice, rože, tihožitje in podobno.

Na koncu so se vsi ustvarjalci predstavili na stojnicah na sejmu Jenamena. Predvsem kiparji so obiskovalcem na slikovit način prikazali pretekli čas, saj so bili nekoč po vaseh številni rokodelci, denimo kolarji, mizarji, kovači. Vsaka prekmurska vas je imela svoje rokodelce, ki so s svojimi izdelki pomagali kmetom in drugim krajanom, predvsem pa je šlo za preživetje družin.

Gotova sta.

Vodja kolonije je bil Tibor Frančič, podpredsednik Kulturno-turističnega društva Črenšovci, ljubiteljski slikar, ki je povedal, da je bila kolonija povezana s festivalom rokodelstva, starih običajev, kulture, kulinarike, saj to sodi k starim kmečkim opravilom. V Črenšovcih namreč ugotavljajo, da gredo rokodelske veščine in spretnosti v pozabo. Prav zato vsak po svojih močeh ohranja in neguje tovrstno tradicijo in jo prenaša na mlajše rodove.