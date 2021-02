Fotoreportaža je vselej spoj vizualne in besedilne pripovedi.

Fotograf Tone Stojko Foto: Borut Krajnc

Galerija Jakopič v Ljubljani bo do konca junija letos zasedena s tremi sklopi razstav Na drugi strani. Slovenska fotoreportaža. Pravkar je na ogled prvi sklop Identiteta, in sicer do 28. februarja, od 2. marca do 18. aprila bodo razstavili sklop Moč in od 20. aprila do 19. junija še sklop Vsakdanje.»Na drugi strani je rezultat interdisciplinarnega pogleda na reportažno fotografijo skozi perspektive komunikologije, umetnostne zgodovine in fotografske teorije,« so zapisali v Galeriji Jakopič. »Četudi ponuja pregled različnih vrst reportažne fotografije in načinov njihove umestitve v tiskane in pozneje elektronske medije, se razstava zavestno zamejuje na podrobnejšo obravnavo izrazno najbolj dovršene vrste reportažne fotografije – fotoreportaže.«Fotoreportaža je vselej spoj vizualne in besedilne pripovedi, zato velik del predstavljenega gradiva niso posamične fotografije, temveč končne predstavitve fotoreportaž v obliki, v kateri stopajo pred bralce, so še sporočili iz Galerije Jakopič: »Iz nje je mogoče razbrati avtorjev pristop, njegovo sposobnost in (uredniško omejeno) možnost vizualnega pripovedovanja zgodb ter razmerje med fotografijo in besedilom. Zato ne izpostavljamo zgolj vizualne kakovosti posamičnih fotografij in jih ne obravnavamo kot umetniške artefakte – četudi številne to vrednost neizpodbitno imajo –, temveč predstavljamo fotoreportažo kot vizualno pripoved, odvisno od vrste dejavnikov, ki vplivajo na vidnost fotoreporterjevega dela: uredniških odločitev, ekonomskih dejavnikov, medijske krajine, tehničnih zmožnosti reprodukcije ter ne nazadnje recepcije bralstva, ki fotoreportažo sprejema in njene podobe zapisuje v družbeni vizualni spomin.«Projekt so s svojimi arhivi podprli: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Delo, Večer, Dnevnik, Mladina, Mestna knjižnica Ljubljana ter Narodna in univerzitetna knjižnica.