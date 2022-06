Na Dolenjskem zmagali Gorenjci

Na kvizu, ki ga je organiziralo Društvo podeželske mladine (DPM) Suha krajina v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine, KGZS in KGZS – Zavodom Novo mesto, je slavila gorenjska ekipa Društva kranjske in tržiške podeželske mladine. Trojica, Jakob Rakovec, Gašper Šink in Jernej Poklukar, se je med enajstimi ekipami najbolj izkazala v znanju iz semenarstva, reje krškopoljskih prašičev, travnikov Nature 2000 ter organiziranosti in položaja ter ciljev mladih v Evropski uniji.

Drugo mesto je zasedla ekipa DPM Mislinjske doline, tretje DPM Velike Lašče, domača ekipa, v kateri so bili Teja Skube, Lea Papež in Tilen Gnidovec, pa je osvojila odlično šesto mesto. Svojo vlogo je odlično opravila tudi strokovna komisija, v kateri so bili Jana Žiberna, Uroš Benec, Maja Cipot, Eva Kotnik in Andrej Kastelic.

Zadovoljstvo organizatoric jubilejnega 50. kviza

Potencial slovenskega podeželja

Organizatorji so za mlade udeležence jubilejnega kviza poskrbeli z dodatnim programom z ogledom kulturnozgodovinske posebnosti v kraju, med drugim žužemberškega gradu in dveh živinorejskih kmetij,v Srednjem Lipovcu inv Velikem Lipovcu pri Dvoru. Zelo zanimiva je bila predstavitev društva krškopoljskih prašičev, mogoča je bila pokušina suhokranjskih vin Društva vinogradnikov Suha krajina, ki se je končala z večernim druženjem in nastopom Ansambla Roka Kastelica. Zbrane so nagovorili in jim namenili spodbudne besede prva moža KGZS, predsednikin direktor, župan občine Žužemberk, direktor KGZS – Zavoda Novo mesto, predsednik Zadružne zveze Slovenije, predsednica DPM Suha krajinain, predsednica ZSPM. V kulturnem programu so se predstavili žužemberški osnovnošolci, harmonikarji in pevci vinogradniškega zbora iz Suhe krajine. Kviz sta prijetno povezovaliin

Veselje je izrazila tudi predsednica domačega društva Vesna Zarabec: »Hvala vsem članom in članicam, še posebej pa naši Urši Skube, vodilni sili celotnega dogodka. Upam, da bomo gostili še več takih dogodkov, ki nas povezujejo, saj verjamem, da smo mladi velik potencial slovenskega podeželja in kmetijstva. Znanje je tisto, kar šteje, zato si želim, da bi bil kviz Mladi in kmetijstvo še naprej tako priljubljen med mladimi.«

Prešerno razpoložena ekipa ima podporo domačih navijačev

Zmaga je presenetila tudi člane gorenjske ekipe. »Sem Jakob Rakovec, prihajam iz Struževega pri Kranju. Doma sem na domačiji Pr' Matjaž, kjer se pretežno ukvarjamo s poljedelstvom, predelavo mesa, gostinskimi storitvami in inovativno pridelavo modro-zelenih alg, spiruline. Čeprav uživam v kmečkih opravilih, sem pri izobraževanju izbral malce drugačno pot. Obiskujem Gimnazijo Kranj, končujem tretji letnik. Študijsko pot imam namen nadaljevati na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Podeželski mladini sem se pridružil, ker me veseli druženje s preprostimi poštenimi ljudmi s podeželja. Kviza sem se že na regijski ravni udeležil z enakim namenom. Priznam, da me je zmaga malce presenetila, zato je tudi veselje toliko večje. Hvaležen sem sočlanoma za izjemno znanje in moralno podporo. Veselim se organizacije dogodka pri nas na Gorenjskem.« Drugi član ekipe Gašper Šink je dodal: »Zmaga na državnem kvizu je bila zame velika želja, a je nisem pričakoval, saj so zadnji tedni univerzitetnega študija biotehniške fakultete smer zootehnika kar natrpani. Boj je bil srdit, saj smo bili do konca 3. kroga zelo izenačeni, v četrtem pa so nam hitri prsti in pa seveda znanje prinesli tako želeno zmago. Moram pohvaliti DPM Suha krajina za odlično organizirano tekmovanje in zabavni večerni del z dobro glasbo. Vsako znanje in doživetje je delček zaklada, ki nam ga nihče ne more vzeti, lahko pa nam pomaga pri doseganju ciljev in krepitvi zadovoljstva.«