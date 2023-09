Na dobrodelni golažijadi zbirali sredstva za prizadete v avgustovskih poplavah (FOTO)

Na Frati priljubljeni turistični točki v Suhi krajini, so se zbrali ljubitelji dobre hrane in kuhanja golaža. Petnajst ekip, ki so jih sestavljali po trije člani po večini moškega spola, glavni kuhar in dva pomočnika, je v dobrih treh urah v kotličku preizkušalo in dokazovalo svoje kulinarično znanje.

Organizacija je bila v zanesljivih rokah Karmen Rozman. FOTO: SLAVKO MIRTIČ

Lanski zmagovalci so bili letos tretji. FOTO: SLAVKO MIRTIČ

Pisana druščina različnih starosti in poklicev, med njimi so bili tudi profesionalni kuharji, je zakurila ogenj, kmalu pa je prijetno in omamno zadišalo po praženi čebuli, mesu in drugih sestavinah, ki so jih pripravili organizatorji doma Frata. Njihovo mojstrstvo je ocenjevala komisija pod vodstvom najbolj prepoznavnega slovenskega turističnega novinarja Draga Bulca, kuharskega navdušenca in sodnika številnih kuharskih tekmovanj Slavka Pajntarja ter turističnega zanesenjaka Alojza Dragana. Še zdaleč niso imeli enostavnega dela, saj so morali izbrati tri najboljše ekipe med res enakovrednimi izdelki. Tistega dne je potekalo tudi srečanje turističnih društev iz občin Mirna Peč, Straža in Žužemberk, dogodek je podprla tudi Regijska turistična zveza Dolenjske in Bele krajine.

Dvakrat zgorela

Nekoč je bila na Frati gozdarska koča, v kateri je živel oskrbnik Auerspergovih gozdov. Med vojno so v njej našli zavetišče partizani, zato so jo Italijani zažgali. Po vojni so pritlični zidani dom z lesenim nadstropjem obnovili in ga 13. septembra 1952 odprli kot partizansko kočo na Frati, v kateri je deloval gostinski objekt. Tudi ta je v ognju 1992. dočakal žalosten konec. Domačin Ludvik Legan ga je po desetih letih temeljito obnovil in 1. maja 2002 namenil turistični dejavnosti. Leta 2018 sta Turistični dom Frata kupila gostinca z bogatimi izkušnjami, Marjan Novak in partnerica Karmen Rozman. Frata je postala z odlično gostinsko ponudbo priljubljena turistična točka v Suhi krajini, saj mimo vodijo številne pešpoti: odcep evropske pešpoti E7, Trdinova pot, Jakobova pot, planinska pešpot Ljubljana–Zagreb in gozdarska pešpot proti Straži. Tradicionalno se pri njej zberejo tudi člani različnih društev, lovcev, kolesarjev in pohodnikov.

Gostinec Marjan Novak (drugi z leve) s starši Klavdije Tostovršnik iz Luč in pobudnikom dobrodelne akcije Mihom Praznikom in ženo Kristino (desno). FOTO: SLAVKO MIRTIČ

Sodniška ekipa ni imela lahkega dela. FOTO: SLAVKO MIRTIČ

Lastnica doma Rozmanova je skupaj z ocenjevalno komisijo razglasila tri najboljše ekipe in jim podelila pokale ter praktične nagrade. Zmagovalka 5. golažijade na Frati je postala ekipa Jožeta Štimeta iz Uršnih sel, drugo mesto je zasedla ekipa pod vodstvom Leona Hočevarja in tretje lanskoletni zmagovalci, ekipa Marjana Smrekarja, ki je predala prehodni pokal. Vodja ocenjevalne komisije Bulc je čestital zmagovalcem pa tudi organizatorju za pripravo, dobro organizacijo in pošteno tekmovanje, kjer so bili zmagovalci pravzaprav vsi.

Letošnja 5. golažijada je bila dobrodelna, saj je šel ves izkupiček za mlado družino iz Luč, ki je ob poplavah ostala brez doma. Pobudnik akcije Miha Praznik z ženo Kristino iz Velikega Lipovca se ukvarja s prirejo goveje živine; s kmeti, ki so bili prizadeti ob poplavah, je sodeloval že pred leti in je takoj pomagal pri nakupu hrane za živali.

Novim lastnikom je posestvo po dveh dneh zasul plaz.

Zelo ga je pretresla nesreča Klavdije Tostovršnik in Jana Bogdana, ki sta kot nova lastnika posestva po dveh dneh tako rekoč ostala brez hiše, hleva, drvarnice in zemljišča, odnesel ga je plaz. K akciji sta pristopila tudi lastnika Frate Marjan in Karmen, ki sta za tekmovanje darovala meso in material ter izkupiček, zbran ob golažijadi, 1300 evrov, skupaj s prostovoljnimi darovi predala mladi družini. Niti za naprej ne manjka idej. Poleg odlične gostinske ponudbe vsako leto organizirajo prižig kope in žive jaslice, pestro je tudi ob prvomajskem kresu.

Ustvarjalne kuharje in kuharice je pozdravil tudi prvi mož občine Jože Papež. FOTO: SLAVKO MIRTIČ