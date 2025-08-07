Na delu prevaranti? Ko dobijo plačilo, zapustijo delovišče in se potuhnejo (FOTO)

Priznano koroško podjetje z večletno tradicijo je na družabnem omrežju delilo opozorilo, da se po njihovih koncih potikajo moški, videti so kot delavci, predstavljajo pa se kot nizozemsko podjetje za asfaltiranje industrijskih površin.

»Ponudijo možnost asfaltiranja zaradi presežka asfalta po spremenljivi ceni. Takoj ko se jim storitev plača, začnejo zapuščati delovišče in se potuhnejo,« opozarjajo. Dodali so fotografiji dveh moških, ki naj bi se predstavljala kot delavca nizozemskega podjetja, naokoli pa se moški menda vozijo s tovornimi vozili v belih in zelenih odtenkih ter z registrskimi oznakami Nizozemske, oziroma z belo škodo, ki ima nameščeno registrsko oznako Ljubljane.

Pod objavo so se vsuli komentarji ljudi z različnih koncev Slovenije, ne le s Koroške, ki so imeli takšne in drugačne izkušnje z omenjenimi »delavci«. Tako so jih opazili v Lokovici pri Šoštanju, kjer občanki na vrata sicer nista potrkala moška na fotografiji, je pa tam opazila vozilo tiguan z nizozemskimi tablicami, prejšnji teden pa so jih opazili v Novem mestu, pojavili so se tudi na Goriškem.